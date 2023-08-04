За кошти партнерів реалізуються до 80% проєктів відновлення — Кубраков — Finance.ua
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За кошти партнерів реалізуються до 80% проєктів відновлення — Кубраков

Казна та Політика
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Близько 80% проєктів відновлення в Україні на сьогодні реалізуються з використанням механізмів міжнародних фінансових інституцій та коштів партнерів.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
«Зараз 80% проєктів відновлення здійснюються через механізми міжнародних фінансових інституцій, у багатьох випадках — за кошти партнерів», — сказав він на конференції «Перемога заради майбутнього України: прозорість та ефективність» у Києві в п’ятницю.

Довідка Finance.ua:

  • Отримані в межах програми гроші можна витратити на придбання будівельних матеріалів: вікон, дверей, покрівлі, а також на оплату будівельних робіт.
  • Витратити кошти потрібно протягом 12 місяців з моменту отримання, інакше вони повернуться в бюджет.
  • Максимальна сума — 200 тис. грн.
  • Придбати товари та послуги можна тільки в компаній-учасників програми. На жаль, повного переліку таких компаній в офіційних джерелах поки немає.

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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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