За 8000 доларів США обіцяв допомогти з документами для зняття з військового обліку — киянину повідомлено про підозру — Finance.ua
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За 8000 доларів США обіцяв допомогти з документами для зняття з військового обліку — киянину повідомлено про підозру

Кримінал
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За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури повідомлено про підозру у шахрайстві мешканцю Києва, який за гроші обіцяв допомогти отримати документи для зняття з військового обліку (ч. 3 ст. 190 КК України).
За даними слідства, 37-річний чоловік за 8000 доларів США обіцяв організувати видачу військовозобов'язаним чоловікам довідок, які в подальшому можуть бути використані для зняття з військового обліку.
Проте, отримавши гроші, жодної допомоги не надавав, пояснюючи це нібито виникненням форс-мажорних обставин. Насправді жодних зв’язків чи знайомств, якими він хизувався перед «клієнтами», чоловік не мав.
В ході досудового розслідування зафіксовано низку фактів отримання грошей від військовозобов'язаних.
Санкція інкримінованої статті передбачає до 5 років позбавлення волі.Досудове розслідування проводять слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводження працівників ДСР Національної поліції України.
За матеріалами:
borgexpert
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