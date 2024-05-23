За 8000 доларів США обіцяв допомогти з документами для зняття з військового обліку — киянину повідомлено про підозру Сьогодні 05:35 — Кримінал

За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури повідомлено про підозру у шахрайстві мешканцю Києва, який за гроші обіцяв допомогти отримати документи для зняття з військового обліку (ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, 37-річний чоловік за 8000 доларів США обіцяв організувати видачу військовозобов'язаним чоловікам довідок, які в подальшому можуть бути використані для зняття з військового обліку.

Проте, отримавши гроші, жодної допомоги не надавав, пояснюючи це нібито виникненням форс-мажорних обставин. Насправді жодних зв’язків чи знайомств, якими він хизувався перед «клієнтами», чоловік не мав.

В ході досудового розслідування зафіксовано низку фактів отримання грошей від військовозобов'язаних.

Санкція інкримінованої статті передбачає до 5 років позбавлення волі.Досудове розслідування проводять слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводження працівників ДСР Національної поліції України.

borgexpert За матеріалами:

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