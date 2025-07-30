За 5 місяців Україна імпортувала автобусів майже на $26 млн — Finance.ua

За 5 місяців Україна імпортувала автобусів майже на $26 млн Сьогодні 03:12 — Казна та Політика

За 5 місяців Україна імпортувала автобусів майже на $26 млн

З січня по травень 2025 р. в Україну було ввезено 539 автобусів (у т.ч. мікроавтобуси), загальна митна вартість яких склала $25,9 млн.

Про це повідомив Укравтопром з посиланням на дані Держстату.

З цього всього нових 161 од. та 378 од. вживаних.

Імпорт нових автобусів обійшовся в $8,2 млн.

А митна вартість ввезених автобусів становила — $17,7 млн. Найбільшим постачальником нових автобусів була Туреччина — 137 од. На цих поставках Туреччина заробила $5,9 млн.

Найбільше ввезених автобусів було імпортовано з Польщі — 132 од., загальна митна вартість яких склала $7,9 млн.

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