За 5 місяців Україна імпортувала автобусів майже на $26 млн — Finance.ua
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За 5 місяців Україна імпортувала автобусів майже на $26 млн

Казна та Політика
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За 5 місяців Україна імпортувала автобусів майже на $26 млн
За 5 місяців Україна імпортувала автобусів майже на $26 млн
З січня по травень 2025 р. в Україну було ввезено 539 автобусів (у т.ч. мікроавтобуси), загальна митна вартість яких склала $25,9 млн.
Про це повідомив Укравтопром з посиланням на дані Держстату.
З цього всього нових 161 од. та 378 од. вживаних.
Імпорт нових автобусів обійшовся в $8,2 млн.
А митна вартість ввезених автобусів становила — $17,7 млн. Найбільшим постачальником нових автобусів була Туреччина — 137 од. На цих поставках Туреччина заробила $5,9 млн.
Найбільше ввезених автобусів було імпортовано з Польщі — 132 од., загальна митна вартість яких склала $7,9 млн.
За матеріалами:
Finance.ua
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