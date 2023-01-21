За 2022 рік зросли продажі українського вина — Finance.ua

За 2022 рік зросли продажі українського вина
Попри війну українські винороби відзначають збільшення продажів вина.
Про це повідомив засновник та гендиректор медіапроєкту «Серце Вина» Роман Заєць, інформує Агробізнес Сьогодні.
Коментар: «У приватних розмовах майже усі винороби відмітили, що в 2022 році зросли продажі вина. Не всі, відверто кажучи, були готові до певного ажіотажу, але фіксуємо факт: війна змінила відношення до українського вина. Попри складні часи, виноробням гріх жалітися на продажі», — зазначив він.
На думку Романа Зайця, зміна статусу українських вин відбулася з кількох причин:
- так званий «сухий закон» на початку повномасштабної війни сприяв прямим продажам;
- останнім часом ресторани та бари нарешті захотіли мати українські вина у своїх винних картах;
- українські вина вирушили на експорт, а для задоволення винних потреб симпатиків України за кордоном треба багато вина;
- платоспроможні українці почали купувати більше місцевого продукту;
- зросли онлайн-продажі, а крафтове українське вино можна придбати переважно в онлайні.
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