За 2022 рік зросли продажі українського вина — Finance.ua

За 2022 рік зросли продажі українського вина Сьогодні 04:09

Попри війну українські винороби відзначають збільшення продажів вина.

Про це повідомив засновник та гендиректор медіапроєкту «Серце Вина» Роман Заєць, інформує Агробізнес Сьогодні

Коментар: «У приватних розмовах майже усі винороби відмітили, що в 2022 році зросли продажі вина. Не всі, відверто кажучи, були готові до певного ажіотажу, але фіксуємо факт: війна змінила відношення до українського вина. Попри складні часи, виноробням гріх жалітися на продажі», — зазначив він.

На думку Романа Зайця, зміна статусу українських вин відбулася з кількох причин:

так званий «сухий закон» на початку повномасштабної війни сприяв прямим продажам;

останнім часом ресторани та бари нарешті захотіли мати українські вина у своїх винних картах;

українські вина вирушили на експорт, а для задоволення винних потреб симпатиків України за кордоном треба багато вина;

платоспроможні українці почали купувати більше місцевого продукту;

зросли онлайн-продажі, а крафтове українське вино можна придбати переважно в онлайні.

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