За 10 місяців поточного року Україна імпортувала понад 1 млн тонн бензину — Finance.ua

За 10 місяців поточного року Україна імпортувала понад 1 млн тонн бензину Сьогодні 19:44 — Казна та Політика

За 10 місяців поточного року Україна імпортувала понад 1 млн тонн бензину

У січні-жовтні 2024 року імпорт бензину до України знизився на 4,1% порівняно з аналогічним періодом 2023 року, досягнувши 1,016 млн тонн.

Про це свідчать дані НафтоРинок Daily fuels&LPG станом на 13 листопада 2024 року. Основну частку імпортованого бензину в Україні за звітний період склала марка А-95, яка охопила 96% усіх поставок. Меншу частку — 3,1% — становив бензин марок А-98/100.

Марка А-92 почала імпортуватися лише в серпні й наразі має незначну долю в структурі поставок. Загальна вартість бензину, закупленого протягом перших 10 місяців 2024 року, склала $949,4 млн, що на 14,3% менше, ніж у 2023 році ($1108,5 млн). Зниження середньої вартості пояснюється коливаннями світових цін на нафту та умовами поставок.

Польща стала ключовим постачальником бензину до України. Частка імпорту через західний кордон із цією країною зросла до 52,9% порівняно з 34,6% у 2023 році.

На другому місці залишається Румунія, через кордон із якою надходить 33,9% бензину (у 2023 році — 47,1%)

Постачання через Молдову становлять 11,0% від загального обсягу імпорту, а частки Словаччини й Угорщини залишаються мінімальними — 1,9% і 0,2% відповідно.

Нагадаємо, що Україна в жовтні 2024 року суттєво збільшила обсяги імпорту дизельного пального з Польщі — на 28% порівняно з вереснем.

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