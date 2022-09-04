З вересня у Польщі не можна паркуватись на тротуарах — Finance.ua
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З вересня у Польщі не можна паркуватись на тротуарах

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З вересня у Польщі не можна паркуватись на тротуарах
З вересня у Польщі не можна паркуватись на тротуарах
У Польщі набув чинності новий закон про дорожній рух. Згідно з ним, тротуар стане частиною дороги лише для пішоходів, а це означає, що паркування на тротуарах буде незаконним.
Йдеться про зміни до закону, які набули чинності 23 серпня. Цього дня було опубліковано Закон від 5 серпня 2022 року про внесення змін до Закону про Державний фонд розвитку дорожнього господарства та деяких інших актів. У цій поправці уряд, серед іншого, оновив кілька визначень. Найцікавішим із них є нове визначення тротуару.

Що зміниться

Нове визначення тротуару — це частина пішохідної доріжки, призначена виключно для руху пішоходів та людей, які пересуваються в інвалідних кріслах.
Тож з 21 вересня, згідно з новими правилами, на тротуарах не можна буде паркуватися. У разі порушення водій буде оштрафований на 100 злотих і отримає один штрафний бал.
Зараз тротуар вважається частиною дороги, призначеної для руху пішоходів. Припаркуватися на ньому можуть автомобілі масою до 2,5 тонни, але лише колесами з одного боку або передньою віссю. І тільки у тому випадку, якщо залишилося достатньо місця для пішоходів.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
Телеканал 24
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