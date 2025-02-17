З початку року 30 банків приєдналися до Державного аграрного реєстру — Коваль — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

З початку року 30 банків приєдналися до Державного аграрного реєстру — Коваль

Фондовий ринок
24
З початку року 30 банків приєдналися до Державного аграрного реєстру — Коваль
З початку року 30 банків приєдналися до Державного аграрного реєстру — Коваль
З початку 2025 року до Державного аграрного реєстру приєдналися 30 українських банків, які є учасниками програми «Доступні кредити 5−7-9».
Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.
Про це повідомляє Мінагрополітики.
«Це означає що в аграріїв тепер більше можливостей обрати той банк, послуги якого їм найвигідніші. А для банків стало легше ідентифікувати сільгоспвиробників. Адже ДАР інтегрується із 7 реєстрами, у тому числі Єдиним державним реєстром та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно», — зазначив Коваль.
Міністр також нагадав, що з 1 січня уряд продовжив програму «Доступні кредити 5−7-9» для сільгоспвиробників, за умови реєстрації в ДАР.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.