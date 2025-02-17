З початку року 30 банків приєдналися до Державного аграрного реєстру — Коваль Сьогодні 09:45 — Фондовий ринок

З початку року 30 банків приєдналися до Державного аграрного реєстру — Коваль

З початку 2025 року до Державного аграрного реєстру приєдналися 30 українських банків, які є учасниками програми «Доступні кредити 5−7-9».

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Про це повідомляє Мінагрополітики

«Це означає що в аграріїв тепер більше можливостей обрати той банк, послуги якого їм найвигідніші. А для банків стало легше ідентифікувати сільгоспвиробників. Адже ДАР інтегрується із 7 реєстрами, у тому числі Єдиним державним реєстром та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно», — зазначив Коваль.

Міністр також нагадав, що з 1 січня уряд продовжив програму «Доступні кредити 5−7-9» для сільгоспвиробників, за умови реєстрації в ДАР.

Укрінформ За матеріалами:

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