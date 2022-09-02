З початку податкової амністії задекларовано активів на 5,3 млрд гривень, — Гетманцев — Finance.ua

З початку податкової амністії задекларовано активів на 5,3 млрд гривень, — Гетманцев
Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що у рамках податкової амністії з початку її дії (з 1 вересня 2021) громадяни задекларували активів на 5,3 млрд гривень.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
В межах кампанії податкової амністії громадяни задекларували активів на суму 5 298,8 млрд гривень, збір до бюджету — 316,8 млн гривень.
Закони про податкову амністію стосуються стимулювання детінізації доходів і підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами активів, що їм належать, і сплати одноразового збору до бюджету.
Також під амністію можуть підпадати активи в Україні або за кордоном, придбані за рахунок доходів, які не було задекларовано за будь-який податковий період станом на 1 січня 2021 року.
Довідка Finance.ua:
- у вересні 2021 року податкова амністія набула чинності і мала діяти один рік — з 1 вересня 2021 по 1 вересня 2022 року.
Депозити на 3 місяці: куди покласти гривню на короткий строк
Поділитися новиною