З початку податкової амністії задекларовано активів на 5,3 млрд гривень, — Гетманцев — Finance.ua

З початку податкової амністії задекларовано активів на 5,3 млрд гривень, — Гетманцев Вчора 11:27 — Казна та Політика

З початку податкової амністії задекларовано активів на 5,3 млрд гривень, — Гетманцев

Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що у рамках податкової амністії з початку її дії (з 1 вересня 2021) громадяни задекларували активів на 5,3 млрд гривень.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі

В межах кампанії податкової амністії громадяни задекларували активів на суму 5 298,8 млрд гривень, збір до бюджету — 316,8 млн гривень.

Закони про податкову амністію стосуються стимулювання детінізації доходів і підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами активів, що їм належать, і сплати одноразового збору до бюджету.

Також під амністію можуть підпадати активи в Україні або за кордоном, придбані за рахунок доходів, які не було задекларовано за будь-який податковий період станом на 1 січня 2021 року.

Довідка Finance.ua:

у вересні 2021 року податкова амністія набула чинності і мала діяти один рік — з 1 вересня 2021 по 1 вересня 2022 року.

Українські Новини За матеріалами:

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