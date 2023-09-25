З 25 вересня у Києві діють нові перепустки на авто: що робити зі старими — Finance.ua
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З 25 вересня у Києві діють нові перепустки на авто: що робити зі старими

Технології&Авто
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З 25 вересня у Києві діють нові перепустки на авто: що робити зі старими
З 25 вересня у Києві діють нові перепустки на авто: що робити зі старими
З 25 вересня в Києві вводяться перепустки нового формату на авто для пересування містом під час комендантської години. Перепустки, отримані раніше, треба повернути.
Про це повідомляє КМВА.
«Система перепусток повинна систематично оновлюватися аби ними користувалися лише ті, хто відноситься до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади. Згідно процедури, старі перепустки мають бути повернуті до Центрального управління Військової служби правопорядку», — розповів начальник КМВА Сергій Попко.
Він нагадав, що ці перепустки заборонено розміщувати під склом авто або на іншому видному місці.
«Вони виключно пред’являються за вимогою правоохоронців чи військових», — додав начальник КМВА.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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