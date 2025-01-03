З 2 січня євро стає базовою валютою для обмінного курсу в Молдові — Санду — Finance.ua
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З 2 січня євро стає базовою валютою для обмінного курсу в Молдові — Санду

Валюта
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З 2 січня євро стає базовою валютою для обмінного курсу в Молдові — Санду
З 2 січня євро стає базовою валютою для обмінного курсу в Молдові — Санду
Євро з 2 січня 2025 року стає базовою валютою для обмінного курсу в Молдові. Про це написала президентка країни Мая Санду в соцмережі X.
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«Оскільки понад 60% нашої торгівлі і 70% грошових переказів здійснюються в євро, цей крок зміцнює наші економічні зв’язки з ЄС, забезпечуючи більшу стабільність і передбачуваність для всіх жителів Молдови», — написала вона.
26 грудня парламент Республіки Молдова проголосував за ухвалення Стратегії національної оборони на 2024−2034 роки. Вона визначає ключові кроки країни в умовах зростаючої загрози з боку рф та інших геополітичних викликів. Про це повідомляє Radio Europa Liberă Moldova. Молдова визнає дії росії, зокрема її військову агресію проти України та гібридні атаки, основною загрозою для своєї безпеки.
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За матеріалами:
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