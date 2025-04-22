Юристи розкрили помилку поліцейських, через яку будь-який штраф стає незаконним — Finance.ua
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Юристи розкрили помилку поліцейських, через яку будь-який штраф стає незаконним

Технології&Авто
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Юристи розкрили помилку поліцейських, через яку будь-який штраф стає незаконним
Юристи розкрили помилку поліцейських, через яку будь-який штраф стає незаконним
Багато українських водіїв, зупиняючись за вимогою патрульних, часто нервують і через це можуть не помітити порушення своїх прав з боку правоохоронців. Це іноді призводить до того, що водії погоджуються на незаконні дії поліцейських, які намагаються накласти штраф за будь-яку ситуацію. Однак юристи нагадують: навіть одна помилка з боку патрульного може зробити всі подальші його дії незаконними.

Автоцивілка (ОСЦПВ)

Згідно з Законом України «Про Національну поліцію», автомобіль можна зупинити лише за наявності чітких підстав. Найпоширеніші з них — порушення правил дорожнього руху.
Після зупинки інспектор зобов’язаний представитись і пояснити причину своїх дій. Якщо він стверджує, що водій порушив правила, він повинен надати докази — фотографії або відеозапис, на яких видно транспортний засіб, його номерні знаки та самого водія. Лише після цього поліцейський має законне право вимагати пред’явлення документів.
Якщо патрульні не представилися та не вказали законної причини зупинки, а одразу приступили до складання постанови, їхні дії є неправомірними. В такому випадку водій має право оскаржити постанову в суді, де такі штрафи часто визнають недійсними.
За матеріалами:
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