YouTube Music використовує ШІ для створення радіостанцій за запитом користувачів — Finance.ua
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YouTube Music використовує ШІ для створення радіостанцій за запитом користувачів

Фондовий ринок
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YouTube Music використовує ШІ для створення радіостанцій за запитом користувачів
YouTube Music використовує ШІ для створення радіостанцій за запитом користувачів
YouTube Music тестує нову функцію генеративного радіо. Користувачі зможуть задати штучному інтелекту текстову підказку, та він підбере відповідні пісні за запитом користувача.
Про це повідомляє 9to5Google.
Нова функція почне з’являтися у випадкових користувачів. Після розгортання на домашній сторінці з’явиться пропозиція «Ask for music any way you like» з приміткою «Experiment».
YouTube Music використовує ШІ для створення радіостанцій за запитом користувачів
Після натискання на цей розділ сервіс запропонує користувачу описати музику, яку він бажає послухати. Наприклад, це можуть бути поп-приспіви, епічні саундтреки тощо.
Сервіс підбирає перші 3 треки, далі музика буде пропонуватися в міру прослуховування.
Після цього YouTube Music створить радіостанцію і використає наявну картку плейлиста для відображення результату. Запит буде використано як назву радіостанції, при цьому вона буде позначена як «Створена для вас» і матиме опис.
Поки що не відомо, в яких саме користувачів може з’явитися ця функція та чи необхідна для цього підписка YouTube Premium.
За матеріалами:
mezha.media
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