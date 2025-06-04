Інтелектуальний асистент Copilot тепер доступний у Viber — Finance.ua
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Інтелектуальний асистент Copilot тепер доступний у Viber

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Microsoft продовжує активно інтегрувати свій інструмент штучного інтелекту Copilot у популярні платформи, і тепер він став доступним у Viber. Раніше Copilot вже з’явився у WhatsApp та Telegram, а тепер користувачі Viber також можуть спілкуватися з ним напряму у чаті.
Щоб почати, спершу потрібно оновити додаток до останньої версії — для Android це можна зробити через Play Store, а для iPhone — через App Store. Після оновлення відкрийте Viber, натисніть на значок пошуку у верхній частині екрана та введіть у поле пошуку «copilot». У результатах з’явиться чат з Microsoft Copilot — натисніть, щоб відкрити діалог. Перед початком спілкування система запропонує ознайомитися з умовами використання — їх потрібно прийняти, натиснувши «Я приймаю».
Після цього ви можете ставити запитання, просити створити зображення, отримувати поради або загальну інформацію. Copilot працює як розумний цифровий асистент прямо всередині месенджера. Водночас варто враховувати, що для перегляду згенерованих зображень потрібно надати Viber повний доступ до файлів на вашому пристрої. Якщо цього не зробити, картинки будуть відображатися як порожні мініатюри в чаті.
За матеріалами:
itechua
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