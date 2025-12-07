YouTube додав нову функцію — особисті підсумки року Сьогодні 03:18 — Технології&Авто

YouTube додав нову функцію — особисті підсумки року

Популярна відеоплатформа YouTube презентувала користувачам нову функцію «Підсумки року» (Recap).

Про це йдеться у блозі компанії.

«Ми раді оголосити про перші в історії персональні підсумки на YouTube», — йдеться у повідомленні.

Спочатку Recap стане доступним для користувачів у Північній Америці, а впродовж тижня функцію запустять і в інших регіонах.

Знайти її можна на головній сторінці або у вкладці «Ви». Вона буде доступною як на мобільних пристроях, так і на комп’ютерах.

«Підсумки YouTube унікальним чином виділяють інтереси, детальні дослідження та моменти на основі історії переглядів. Ви отримаєте набір із 12 різних карток, які покажуть ваші найпопулярніші канали, інтереси та навіть еволюцію ваших звичок перегляду та навіть тип особистості за вподобаними відео», — зауважили в YouTube.

Користувачі, які цього року слухали багато музики на платформі, також зможуть побачити добірку своїх найулюбленіших виконавців і треків у «Підсумках року».

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.