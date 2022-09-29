Євросоюз хоче заборонити росіянам відкривати криптогаманці — Finance.ua
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Євросоюз хоче заборонити росіянам відкривати криптогаманці

Фінтех і Картки
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Євросоюз хоче заборонити росіянам відкривати криптогаманці
Євросоюз хоче заборонити росіянам відкривати криптогаманці
Євросоюз посилить обмеження на криптоінвестиції росіян усередині блоку у відповідь на проведені владою рф псевдореферендуми на окупованих територіях України.
Про це пише профільне видання CoinDesk.
За словами співрозмовника видання, попереднє обмеження криптовалютних активів у розмірі 10 000 євро буде скасовано. За новими правилами, цю суму можна скоротити до нуля.
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Таким чином влада ЄС прагне зупинити використання цифрових активів для обходу запроваджених проти рф обмежень на великі банківські перекази.
«Фіктивні референдуми, організовані на територіях, окупованих росією, є незаконною спробою захопити землю та змінити міжнародні кордони силою», — заявила днем раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.
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Тоді ж вона оголосила про обмеження цін на російську нафту, заборону на експорт авіаційних товарів та електронних компонентів і обмеження на імпорт російських товарів, що, за її словами, позбавить росію 7 млрд євро.
Повну інформацію про новий пакет санкцій поки що не опубліковано, оскільки вона ще підлягає погодженню з країнами-членами Євросоюзу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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