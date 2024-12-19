Європейський регулятор може створити власний криптовалютний резерв — Finance.ua
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Європейський регулятор може створити власний криптовалютний резерв

Криптовалюта
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Європейський регулятор може створити власний криптовалютний резерв
Європейський регулятор може створити власний криптовалютний резерв
У Європарламенті пролунала пропозиція створити стратегічний біткоїн-резерв. Ініціативу озвучила Сара Кнафо, представниця партії «Реконкіста». Вона підкреслила переваги першої криптовалюти, зокрема її децентралізований характер, обмежену пропозицію та зростаючу популярність у світі. Кнафо вважає, що біткоїн може слугувати засобом диверсифікації резервів і захисту від економічної нестабільності.
Депутатка порівняла регулювання цифрових активів у світі, згадавши легалізацію біткоїна у Сальвадорі та ініціативи новообраного президента США Дональда Трампа. Вона також нагадала про слова голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла, який порівнював біткоїн із золотом.

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Кнафо розкритикувала Європейський центральний банк (ЄЦБ) за надмірний контроль і закликала до переосмислення підходу до криптовалют. За її словами, ЄЦБ має прийняти децентралізовану природу біткоїна і сказати «ні» цифровому євро, який вона назвала «тоталітарним проектом».
Інтерес до створення біткоїн-резервів зростає у всьому світі. Схожі ініціативи були представлені в Бразилії, Техасі та навіть на федеральному рівні в США. Однак не всі політики підтримують цю ідею. Наприклад, колишній міністр фінансів США Лоуренс Саммерс назвав її «божевіллям». Тим часом експерти прогнозують, що реалізація таких планів може призвести до глобальних перегонів держав за домінування в ринку цифрового золота.
За матеріалами:
noworries
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