ЄС зобов’яже криптокомпанії по всьому світу звітувати про транзакції європейських клієнтів — Finance.ua
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ЄС зобов’яже криптокомпанії по всьому світу звітувати про транзакції європейських клієнтів

Фінтех і Картки
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ЄС зобов’яже криптокомпанії по всьому світу звітувати про транзакції європейських клієнтів
ЄС зобов’яже криптокомпанії по всьому світу звітувати про транзакції європейських клієнтів
Єврокомісія запропонувала нові правила податкової звітності для всіх постачальників послуг, пов’язаних з криптовалютами, які обслуговують клієнтів з ЄС.
У Єврокомісії зазначили, що наразі податкові органи не мають повної інформації для моніторингу доходів, отриманих від криптоактивів, «якими можна легко торгувати за кордоном»: «Це серйозно обмежує їхню здатність забезпечити ефективну сплату податків».
Пропозиція Єврокомісії (Directive on Administrative Cooperation або DAC8) означатиме, що усіх постачальників послуг зобов’яжуть звітувати податковим органам про транзакції європейських клієнтів. Правила стосуватимуться також компаній з усього світу.
Крім того норми охоплюють:
  • NFT у «деяких випадках»;
  • фінансові установи щодо транзакцій з цифровими валютами центробанків;
  • встановлення санкцій за порушення норм звітування;
  • моніторинг транскордонних операцій «заможних осіб» — власників мінімум 1 млн євро капіталу або активів під управлінням.
Запропоновані норми доповнять законопроєкт з регулювання крипторинку (MiCA), адже останній не прописує повноважень податкових органів для збору та обміну інформацією, необхідною для оподаткування доходів від криптоактивів.

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За матеріалами:
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