ЄС запускає платформу спільних закупівель газу — Finance.ua

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ЄС запускає платформу спільних закупівель газу

Енергетика
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ЄС запускає платформу спільних закупівель газу
ЄС запускає платформу спільних закупівель газу
У вівторок Євросоюз запускає новий інструмент для спільних закупівель газу, відомий як AggregateEU.
Про це повідомляє Bloomberg.
AggregateEU має на меті створити пул покупців природного газу та об’єднати їх з продавцями, щоб уникнути цінових стрибків, які сколихнули енергетичні ринки минулого року.
У вівторок компанії можуть почати подавати свої прогнози попиту на газ на 12 місяців, починаючи з червня. Після того, як дані будуть зібрані та проаналізовані, а потенційні продавці подадуть свої пропозиції, обидві сторони зможуть побачити найкращі пропозиції та укласти угоди самостійно або через спеціальних агентів. Очікується, що це станеться після 17 травня.
ЄС намагається зменшити конкуренцію серед покупців газу після того, як російський шантаж та скорочення поставок призвели до надзвичайної нестабільності цін, що змусило деякі компанії звернутися за державною допомогою. Хоча енергетична криза значно послабилася після того, як газові ф’ючерси досягли піку в серпні, ризики для поставок залишаються через повномасштабну війну росії проти України.
Поки що не відомо, чи скористаються ключові покупці, наприклад — німецька Uniper SE та французька Engie SA, цим інструментом, і наскільки великими можуть бути такі закупівлі.
Після першого тендеру ЄС планує організувати більше спільних закупівель, зобов’язавши уряди об’єднати попит на 15% своїх запасів газу, що зберігаються на зиму. Цього року це приблизно 13 млрд кубометрів, або близько 3% від загального попиту на газ в ЄС.
Після завершення тендеру ЄС очікує, що перші контракти з постачальниками від США до Близького Сходу та Африки будуть підписані приблизно в червні. Україна також бере участь в закупівлях AggregateEU.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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