ЄС планує мобілізувати €300 млрд інвестицій, аби відмовитися від російського викопного палива — Finance.ua
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ЄС планує мобілізувати €300 млрд інвестицій, аби відмовитися від російського викопного палива

Вчора 01:07Енергетика
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ЄС планує мобілізувати €300 млрд інвестицій, аби відмовитися від російського викопного паливаЄС планує мобілізувати €300 млрд інвестицій, аби відмовитися від російського викопного палива
Європейський Союз має намір мобілізувати до €300 млрд інвестицій до 2030 року з метою відмови від російських нафти та газу.
Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Reuters.
Вона також повідомила, що інвестиції включатимуть €10 млрд на газову інфраструктуру та €2 млрд на нафту. Решту мобілізують на чисту енергію.
Фон дер Ляєн також додала, що Брюссель пропонує збільшити юридичні цілі ЄС щодо відновлюваної енергії та енергоощадження до 2030 року.
«RePowerEU допоможе нам заощадити більше енергії, щоб прискорити поетапну відмову від викопного палива і, головне, розпочати інвестиції в новому масштабі. Тож я б сказав, що це буде підтримка нашої європейської зеленої угоди», — прокоментувала вона.
За матеріалами: Espreso.tv
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