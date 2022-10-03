ЄС підписав меморандум про надання Україні €5 мільярдів макрофінансової допомоги — Finance.ua

ЄС підписав меморандум про надання Україні €5 мільярдів макрофінансової допомоги Вчора 18:00 — Казна та Політика

ЄС підписав меморандум про надання Україні €5 мільярдів макрофінансової допомоги

Європейський Союз підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо надання Україні 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Твіттері

«ЄС підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо надання Україні €5 млрд макрофінансової допомоги. Вдячний Урсулі фон дер Ляєн (президент Єврокомісії. — Ред.) та Валдісу Домбровскісу (виконавчий віцепрезидент ЄК. — Ред.) за це рішення», — написав Шмигаль.

За його словами, це черговий жест ЄС, що має намір підтримати Україну у перемозі у цій війні, відбудові та прагненні до європейського майбутнього.

Як повідомлялося, Європейський Союз у вересні ухвалив рішення терміново надати Україні додаткову макрофінансову допомогу у розмірі 5 мільярдів євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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