ЄС підписав меморандум про надання Україні €5 мільярдів макрофінансової допомоги — Finance.ua
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ЄС підписав меморандум про надання Україні €5 мільярдів макрофінансової допомоги

Казна та Політика
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ЄС підписав меморандум про надання Україні €5 мільярдів макрофінансової допомоги
ЄС підписав меморандум про надання Україні €5 мільярдів макрофінансової допомоги
Європейський Союз підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо надання Україні 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги.
Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Твіттері.
«ЄС підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо надання Україні €5 млрд макрофінансової допомоги. Вдячний Урсулі фон дер Ляєн (президент Єврокомісії. — Ред.) та Валдісу Домбровскісу (виконавчий віцепрезидент ЄК. — Ред.) за це рішення», — написав Шмигаль.
За його словами, це черговий жест ЄС, що має намір підтримати Україну у перемозі у цій війні, відбудові та прагненні до європейського майбутнього.
Як повідомлялося, Європейський Союз у вересні ухвалив рішення терміново надати Україні додаткову макрофінансову допомогу у розмірі 5 мільярдів євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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