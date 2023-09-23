ЄС може так само підсісти на китайські батареї, як і на російську енергетику — Reuters Вчора 20:20

Європейський Союз може стати настільки ж залежним від Китаю щодо літій-іонних батарей і паливних елементів до 2030 року, як залежав від Росії щодо енергетики до повномасштабної війни в Україні. Про це пише Reuters, передає УНН.

Документ, який отримав Reuters, стане основою для обговорення економічної безпеки Європи під час зустрічі лідерів ЄС у Гранаді в Іспанії 5 жовтня.

Стурбовані зростаючою глобальною самовпевненістю та економічною вагою Китаю, лідери обговорять пропозиції Європейської комісії щодо зменшення ризику надто залежної Європи від Китаю та необхідності диверсифікації в бік Африки та Латинської Америки.

У документі йдеться, що через переривчастий характер відновлюваних джерел енергії, таких як сонце або вітер, Європі знадобляться способи накопичення енергії, щоб досягти своєї мети щодо нульових викидів вуглекислого газу до 2050 року.

«Це різко підвищить наш попит на літій-іонні батареї, паливні елементи та електролізери, який, як очікується, зросте в 10−30 разів у найближчі роки», — йдеться в документі, підготовленому головуванням Іспанії в ЄС.

Хоча ЄС займає сильні позиції на проміжних і монтажних етапах виробництва електролізерів, з більш ніж 50% часткою світового ринку, він значною мірою покладається на Китай у виробництві паливних елементів і літій-іонних акумуляторів, які мають вирішальне значення для електромобілів.

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