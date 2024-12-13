ЄБРР перенаправив частину кредиту на модернізацію дороги Київ — Чоп — Finance.ua
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ЄБРР перенаправив частину кредиту на модернізацію дороги Київ — Чоп

Казна та Політика
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Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділив 267 млн євро для модернізації автошляху М-06, що з’єднує Київ зі Словаччиною та Угорщиною.
Про це повідомило Державне агентство відновлення.
«ЄБРР перенаправляє частину кредиту у розмірі 267 мільйонів євро для модернізації автошляху М-06, що з’єднує Київ із Словаччиною та Угорщиною, який зазнав значного додаткового навантаження під час війни», — йдеться в повідомленні.
Перепризначений кредит буде спрямований на терміновий ремонт окремих ділянок автомагістралі.
Окрім цього, виділяється другий транш у 160 млн євро. Проєкт передбачає підвищення безпеки дорожнього руху та зниження негативного впливу на клімат. Ремонтні роботи заплановані у Київській, Рівненській та Житомирській областях.
Як зазначають в Агентстві відновлення, виданий у 2020 році кредит на 450 млн євро призначався для фінансування будівництва та покращення транспортно-експлуатаційного стану автошляхів з Києва до порту Одеси.
Однак повномасштабна війна змусила переглянути пріоритети, що зумовлено перенаправленням вантажних і пасажирських потоків на західні сухопутні маршрути до ЄС.
У 2023 році ЄБРР перепризначив перший транш кредиту на відновлення ділянки дороги М-09 від Львову до Рава-Руської на українсько-польському кордоні. Обидві дороги є частиною Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T), де обсяги трафіку суттєво зросли з початку війни.
За матеріалами:
Економічна Правда
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