Є шанс вдарити путіна по галузі, яка жодного разу не була під санкціями — Міненерго Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

Світ почав рухатися в напрямку серйозних санкцій щодо російської атомної галузі і з часом вони стануть масштабними.

Як повідомляє Міненерго , таку думку висловив міністр енергетики України Герман Галущенко, зазначивши при цьому, що нажаль, неможливо швидко замістити постачання ядерного палива у світі.

«Світ почав рухатися в напрямку санкцій для росії в атомній енергетиці. Це теж відзеркалює зміну ставлення до того, що відбувається з атомною енергетикою в Україні з боку тих варварів. Тому що це єдина галузь, яка досі не зазнала впливу санкцій. Ії ще нема в санкційному пакеті, але держави починають індивідуально певні санкції вводити щодо підприємств «Росатома».

Я впевнений, що такі санкції будуть. Це вже відбувається і я відчуваю, що це буде глобально. Росіяни вилетять з ринку атомної енергетики — це 200 відсотків", — додав міністр енергетики.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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