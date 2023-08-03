Є шанс вдарити путіна по галузі, яка жодного разу не була під санкціями — Міненерго — Finance.ua
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Є шанс вдарити путіна по галузі, яка жодного разу не була під санкціями — Міненерго

Казна та Політика
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Світ почав рухатися в напрямку серйозних санкцій щодо російської атомної галузі і з часом вони стануть масштабними.
Як повідомляє Міненерго, таку думку висловив міністр енергетики України Герман Галущенко, зазначивши при цьому, що нажаль, неможливо швидко замістити постачання ядерного палива у світі.
«Світ почав рухатися в напрямку санкцій для росії в атомній енергетиці. Це теж відзеркалює зміну ставлення до того, що відбувається з атомною енергетикою в Україні з боку тих варварів. Тому що це єдина галузь, яка досі не зазнала впливу санкцій. Ії ще нема в санкційному пакеті, але держави починають індивідуально певні санкції вводити щодо підприємств «Росатома».
Я впевнений, що такі санкції будуть. Це вже відбувається і я відчуваю, що це буде глобально. Росіяни вилетять з ринку атомної енергетики — це 200 відсотків", — додав міністр енергетики.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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