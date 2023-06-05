Японський PowerX представив перший у світі електротанкер — Finance.ua

Японський PowerX представив перший у світі електротанкер Сьогодні 03:28 — Фондовий ринок

Японський PowerX представив перший у світі електротанкер

Японський стартап PowerX Inc. презентував детальний проєкт першого у світі акумуляторного танкера.

Компанія представила проєкт на міжнародній морській виставці Bariship, яка проходила в місті Імабарі в Японії, повідомляє Offshore Energy

Електричне судно матиме довжину 149 м та буде оснащене 96 контейнерними батареями загальною ємністю 241 МВт-год.

Бортова система акумуляторів включатиме спеціальні механізми контролю викидів та гасіння пожеж. Термін служби батарей складатиме понад 6 тис. циклів.

Усі батареї виготовлятиме PowerX у префектурі Окаяма. Стартап планує отримати міжнародні сертифікати класифікації суден.

Перше таке судно планують побудувати до 2025 року. Тоді танкер розпочне випробування у 2026-му.

У третьому кварталі 2023 року PowerX створить компанію Ocean Power Grid Inc., яка володітиме акумуляторними танкерами в Японії та за кордоном.

Раніше SPEKA розповідала, що в Японії розробили кальцієву батарею з тривалим терміном служби.

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