Японія заборонила експорт до рф високотехнологічних товарів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Японія заборонила експорт до рф високотехнологічних товарів

Вчора 11:18Технології&Авто
533
Японія заборонила експорт до рф високотехнологічних товарівЯпонія заборонила експорт до рф високотехнологічних товарів
Японія забороняє експорт до росії високотехнологічних товарів.
Про це у Telegram-каналі повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
«Мова йде про 3D-принтери, квантові комп’ютери та електронні мікроскопи. росія без технологій все більше нагадуватиме Радянський Союз», — написав він.
Єрмак зазначив, що санкції вже змушують рф використовувати комп’ютерні чіпи з посудомийних машин і холодильників у деякій військовій техніці, про що пише WP.
Читайте також
Нагадаємо, 8 травня відбувся віртуальний саміт лідерів країн «Великої сімки» (Німеччини, Великобританії, США, Канади, Франції, Італії і Японії), у якому взяв участь президент Володимир Зеленський.
За підсумками саміту країни «Великої сімки» ухвалили заяву, у якій лідери зобов’язалися продовжувати надавати Україні військову, оборонну і фінансову підтримку.
Також вони пообіцяли запровадити проти рф нові санкції, зокрема проти представників фінансових еліт і членів їхніх родин, які підтримують режим путіна у війні проти України.

Довідка Finance.ua:

  • 10 травня Японія запровадила нові санкції проти рф. Під обмеження потрапили 130 осіб, у тому числі прем’єр-міністр росії, заступник секретаря радбезу рф, ватажки «Л/ДНР» та інші. Також було розширено список підсанкційних компаній та організацій, пов’язаних з оборонним сектором.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.