Японія заборонила експорт до рф високотехнологічних товарів — Finance.ua

Японія заборонила експорт до рф високотехнологічних товарів

Японія заборонила експорт до рф високотехнологічних товарів

Японія забороняє експорт до росії високотехнологічних товарів.

Про це у Telegram-каналі повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Мова йде про 3D-принтери, квантові комп’ютери та електронні мікроскопи. росія без технологій все більше нагадуватиме Радянський Союз», — написав він.

Єрмак зазначив, що санкції вже змушують рф використовувати комп’ютерні чіпи з посудомийних машин і холодильників у деякій військовій техніці, про що пише WP.

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Нагадаємо, 8 травня відбувся віртуальний саміт лідерів країн «Великої сімки» (Німеччини, Великобританії, США, Канади, Франції, Італії і Японії), у якому взяв участь президент Володимир Зеленський.

За підсумками саміту країни «Великої сімки» ухвалили заяву, у якій лідери зобов’язалися продовжувати надавати Україні військову, оборонну і фінансову підтримку.

Також вони пообіцяли запровадити проти рф нові санкції, зокрема проти представників фінансових еліт і членів їхніх родин, які підтримують режим путіна у війні проти України.

Довідка Finance.ua:

10 травня Японія запровадила нові санкції проти рф. Під обмеження потрапили 130 осіб, у тому числі прем’єр-міністр росії, заступник секретаря радбезу рф, ватажки «Л/ДНР» та інші. Також було розширено список підсанкційних компаній та організацій, пов’язаних з оборонним сектором.

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