Японія заборонила експорт до рф високотехнологічних товарів — Finance.ua

Нагадаємо, 8 травня відбувся віртуальний саміт лідерів країн «Великої сімки» (Німеччини, Великобританії, США, Канади, Франції, Італії і Японії), у якому взяв участь президент Володимир Зеленський.
За підсумками саміту країни «Великої сімки» ухвалили заяву, у якій лідери зобов’язалися продовжувати надавати Україні військову, оборонну і фінансову підтримку.
Також вони пообіцяли запровадити проти рф нові санкції, зокрема проти представників фінансових еліт і членів їхніх родин, які підтримують режим путіна у війні проти України.
Довідка Finance.ua:
10 травня Японія запровадила нові санкції проти рф. Під обмеження потрапили 130 осіб, у тому числі прем’єр-міністр росії, заступник секретаря радбезу рф, ватажки «Л/ДНР» та інші. Також було розширено список підсанкційних компаній та організацій, пов’язаних з оборонним сектором.