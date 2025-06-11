Японія вперше прийняла російську нафту із танкера, який перебуває під санкціями — Finance.ua

Японія вперше прийняла російську нафту із танкера, який перебуває під санкціями Сьогодні 05:21 — Світ

Небажання адміністрації Дональда Трампа жорстко контролювати виконання санкцій проти росії призводить до того, що навіть союзники США стали обходити обмежувальні заходи. Японська нафтопереробна компанія Taiyo Oil отримала вантаж, доставлений російським танкером, який входить до чорних списків США та Євросоюзу.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані про відстеження суден.

Нафту з Сахаліну обсягом 600 000 барелів у понеділок доставив танкер Voyager, який раніше називався «Проспект Вернадського» і потрапив до списку зі 180 танкерів тіньового флоту, проти яких адміністрація Джо Байдена ввела санкції 10 січня.

У лютому так само вчинив ЄС.

Власник судна — «Совкомфлот», який перебуває під санкціями, передав управління ним двом фірмам, зареєстрованим в ОАЕ.

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Представник Taiyo Oil підтвердив факт постачання та повідомив, що компанія придбала нафту на запит Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії.

З приходом Трампа, який розпустив частину відомств, які стежили за дотриманням санкцій, покупці російської нафти стали менше боятися Вашингтона, зазначає Bloomberg.

З кінця січня щонайменше 20 вантажів російської нафти було доставлено покупцям у Китаї та Сирії на суднах, які потрапили під санкції США.

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