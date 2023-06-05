Японія допоможе сільгосптехнікою українським фермерам — Finance.ua

Японія допоможе сільгосптехнікою українським фермерам Сьогодні 06:38 — Аграрний ринок

Україна розглядає можливості для розширення співпраці з Японією в аграрній галузі, зокрема щодо забезпечення аграріїв сільськогосподарською технікою.

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

Під час зустрічі заступника міністра Віталія Головні з представниками посольства Японії в Україні Танакою Котаро і Ватанабе Макіко зазначалося, що підтримка у розмінуванні територій була озвучена українською стороною як перспективний напрям співпраці. «Крім того, представниками Мінагрополітики наголошено про нові можливі напрями співпраці з японською стороною щодо забезпечення аграріїв сільськогосподарською технікою», — йдеться у повідомленні.

У межах співпраці Мінагрополітики з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA), обговорено реалізацію двох фаз субпроекту грантової підтримки з екстреного відновлення аграрного сектору.

У межах першої фази грантової підтримки Японія передала, зокрема, спеціалізоване обладнання та техніку. Друга фаза японського гранту, серед іншого, передбачає питання підтримки іригаційного сектору і сектору рибного господарства.

Грантову угоду для Програми екстреного відновлення між Агентством та урядом України, за якою JICA надасть грант Україні загальним обсягом 22,440 млрд японських єн ($145,166 млн), було підписано 9 березня 2023 року.

Домовленості між Японією та Україною передбачають закупівлю обладнання та послуг для гуманітарного розмінування, транспортного сектору, енергетики, водопостачання та водовідведення, сфери охорони здоров’я, освіти та сільського господарства.

Також уряд Японії планує спрямувати в Україну $3,5 мільярди прямої бюджетної підтримки впродовж 2023 року.

Кошти дозволять профінансувати пріоритетні, зокрема соціальні та гуманітарні видатки.

Крім того, Японія стала першою країною, що робить внесок на $23 мільйони для покриття воєнних ризиків при інвестиціях в Україну.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.