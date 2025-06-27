Який блог в Instagram про інвестиції є найкращим — результати Fin Blogger Award
У столичному Unit. City відбулося вручення престижної нагороди — Fin Blogger Award 2025. Зазначимо, що ця премія відбувається вже третій рік поспіль та кожного разу збирає чимало гостей. Цього року організаторами Fin Blogger Award стали портали «Мінфін» та «Біржовий університет».
Так, однією з номінацій, переможця якої визначали в рамках цієї нагороди, була «Найкращий інстаблог про інвестиції». Цьогоріч на неї претендували п’ять каналів, які інформують українців про те, куди та коли краще вкладатися, детально розбирають ази інвестування, а також проводять різноманітні курси на фінансову тематику.
Зокрема, фінансові блогери мають свою аудиторію, яка довіряє їхнім експертним думкам та рекомендаціям. Інфлюенсери в інвестиційній тематиці часто діляться своїм власним досвідом та порадами, конкретними рекомендаціями щодо купівлі або продажу активів.
Отже, найкращим інстаблогом про інвестиції в рамках Fin Blogger Award 2025 став канал Михайла Мезіна, який є підприємцем, інвестором, а також засновником освітнього проєкту «Easy».
Наразі канал Мезіна має 35,5 тис. підписників. У ньому він проводить різноманітні воркшопи, розповідає про те, коли варто почати інвестувати та що таке ETF.
Зазначимо, що за підсумками 2024 року переможцем цієї номінації стала блогерка, консультантка з фінансової грамотності, відкриття бізнесу — Анна Самойленко.
2023 року тріумфатором нагороди «Найкращий інстаблог про інвестиції» було визнано біржового спекулянта акціями Олександра Королюка.
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