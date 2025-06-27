Який блог в Instagram про інвестиції є найкращим — результати Fin Blogger Award — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Який блог в Instagram про інвестиції є найкращим — результати Fin Blogger Award

20
Який блог в Instagram про інвестиції є найкращим — результати Fin Blogger Award
Який блог в Instagram про інвестиції є найкращим — результати Fin Blogger Award
У столичному Unit. City відбулося вручення престижної нагороди — Fin Blogger Award 2025. Зазначимо, що ця премія відбувається вже третій рік поспіль та кожного разу збирає чимало гостей. Цього року організаторами Fin Blogger Award стали портали «Мінфін» та «Біржовий університет».
Так, однією з номінацій, переможця якої визначали в рамках цієї нагороди, була «Найкращий інстаблог про інвестиції». Цьогоріч на неї претендували п’ять каналів, які інформують українців про те, куди та коли краще вкладатися, детально розбирають ази інвестування, а також проводять різноманітні курси на фінансову тематику.
Зокрема, фінансові блогери мають свою аудиторію, яка довіряє їхнім експертним думкам та рекомендаціям. Інфлюенсери в інвестиційній тематиці часто діляться своїм власним досвідом та порадами, конкретними рекомендаціями щодо купівлі або продажу активів.
Отже, найкращим інстаблогом про інвестиції в рамках Fin Blogger Award 2025 став канал Михайла Мезіна, який є підприємцем, інвестором, а також засновником освітнього проєкту «Easy».
Наразі канал Мезіна має 35,5 тис. підписників. У ньому він проводить різноманітні воркшопи, розповідає про те, коли варто почати інвестувати та що таке ETF.
Зазначимо, що за підсумками 2024 року переможцем цієї номінації стала блогерка, консультантка з фінансової грамотності, відкриття бізнесу — Анна Самойленко.
2023 року тріумфатором нагороди «Найкращий інстаблог про інвестиції» було визнано біржового спекулянта акціями Олександра Королюка.
Андрій Сурков
Андрій Сурков
Випусковий редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems