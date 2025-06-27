Який блог в Instagram про інвестиції є найкращим — результати Fin Blogger Award Сьогодні 13:41

Який блог в Instagram про інвестиції є найкращим — результати Fin Blogger Award

У столичному Unit. City відбулося вручення престижної нагороди — Fin Blogger Award 2025 . Зазначимо, що ця премія відбувається вже третій рік поспіль та кожного разу збирає чимало гостей. Цього року організаторами Fin Blogger Award стали портали «Мінфін» та «Біржовий університет».

Так, однією з номінацій, переможця якої визначали в рамках цієї нагороди, була «Найкращий інстаблог про інвестиції». Цьогоріч на неї претендували п’ять каналів, які інформують українців про те, куди та коли краще вкладатися, детально розбирають ази інвестування, а також проводять різноманітні курси на фінансову тематику.

Зокрема, фінансові блогери мають свою аудиторію, яка довіряє їхнім експертним думкам та рекомендаціям. Інфлюенсери в інвестиційній тематиці часто діляться своїм власним досвідом та порадами, конкретними рекомендаціями щодо купівлі або продажу активів.

Отже, найкращим інстаблогом про інвестиції в рамках Fin Blogger Award 2025 став канал Михайла Мезіна , який є підприємцем, інвестором, а також засновником освітнього проєкту «Easy».

Наразі канал Мезіна має 35,5 тис. підписників. У ньому він проводить різноманітні воркшопи, розповідає про те, коли варто почати інвестувати та що таке ETF.

Зазначимо, що за підсумками 2024 року переможцем цієї номінації стала блогерка, консультантка з фінансової грамотності, відкриття бізнесу — Анна Самойленко.

2023 року тріумфатором нагороди «Найкращий інстаблог про інвестиції» було визнано біржового спекулянта акціями Олександра Королюка.

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