ПРОМО Якщо ви пропустили зліт Solana у 2021 році, ці 5 криптовалют можуть стати вашим другим шансом! Сьогодні 12:24 — Криптовалюта

Якщо ви пропустили зліт Solana у 2021 році, ці 5 криптовалют можуть стати вашим другим шансом!

Якщо ви не встигли скористатися винятковим зростанням Solana у 2021 році, це не означає, що можливості для значного прибутку зникли. На ринку з’являються п’ять нових криптовалют із великим потенціалом. Ознайомтеся з цими перспективними активами, які можуть стати наступними зірками ринку та дати другий шанс тим, хто прагне отримати вигоду з криптовалютного буму.

XYZ: Герой мем-коїнів, що проривається на вершину крипторинку

XYZVerse — новий важковаговик серед мем-коїнів. Визнаний Найкращим новим мем-проєктом, він поєднує в собі енергію спорту та культуру мемів, залучаючи мільйони фанатів, які хочуть стати частиною чогось великого.

Кожній великій історії потрібен герой. Не найсильніший, не найшвидший — а той, хто йде до кінця.

І цим героєм став XYZepe — маскований боєць, відданий прихильник і незламний тримач $XYZ. Його місія — вивести XYZVerse на перше місце в рейтингу CoinMarketCap і вписати своє ім’я в історію криптовалют.

✅ 95% учасників спільноти CMC підтримують $XYZ і вірять у його успіх.

Шлях до перемоги вже розпочато:

XYZ вже пройшов 10 з 15 етапів передпродажу.

Поточна ціна — $0.002 5, але до кінця передпродажу очікується зростання до $0.1.

5, але до кінця передпродажу очікується зростання до Активна спільнота допомагає проєкту набирати обертів і готується до вибухового зростання.

Чемпіони отримують винагороди:

У XYZVerse саме спільнота керує процесом. Активні учасники отримують аірдропи токенів XYZ за свою відданість. Тут виграють найзапекліші гравці.

План до перемоги:

Збалансований токеномікс

Лістинги на великих CEX та DEX

Регулярне спалення токенів

Аудовані смарт-контракти та перевірена команда

Sui (SUI): Нова зірка з потенціалом зростання

SUI за останній тиждень знизився на 8,06% та торгується в діапазоні $2,87-$3,70. За минулий місяць монета втратила 25,37%, але за останні шість місяців показала зростання на 223,98%.

📊 Технічний аналіз:

RSI: 60,77 — наближається до зони перекупленості.

SMA (10 днів): $3,27 | SMA (100 днів): $3,21 — вказує на консолідацію ціни.

$3,27 | $3,21 — вказує на консолідацію ціни. MACD: 0,4 668 — підтверджує бичачий імпульс.

Ключові рівні:

Спротив : $4,14 та $4,97

: $4,14 та $4,97 Підтримка: $2,47 та $1,64

💡 Прорив позначки $4,14 може запустити новий виток зростання, тоді як утримання вище $2,47 допоможе уникнути глибокого падіння.

Sei (SEI): Відновлення після падіння

Sei торгується між $0,22 та $0,25, показавши незначне зростання (+0,8%) за тиждень, попри падіння на 30,60% за місяць та 26,19% за шість місяців.

📊 Технічний аналіз:

RSI : 68,87 — наближається до зони перекупленості.

: 68,87 — наближається до зони перекупленості. Стохастик : 78,02 — також вказує на можливу перекупленість.

: 78,02 — також вказує на можливу перекупленість. SMA (10 днів): $0,24 | SMA (100 днів): $0,23 — показує короткострокову позитивну динаміку.

$0,24 | $0,23 — показує короткострокову позитивну динаміку. MACD: 0,0055 — слабкий бичачий сигнал.

Ключові рівні:

Спротив : $0,27 → $0,30 (+20%)

: $0,27 → $0,30 (+20%) Підтримка: $0,20 → $0,16 (-20%)

💡 Інвесторам варто стежити за цими рівнями для визначення наступного руху ціни.

Artificial Superintelligence Alliance (FET): На межі розвороту?

FET переживає високу волатильність:

-10,95% за тиждень

за тиждень -38,28% за місяць

за місяць -39,35% за півроку

Ціновий діапазон: $0,72-$0,84.

📊 Технічний аналіз:

RSI : 51,19 — нейтральна зона.

: 51,19 — нейтральна зона. Стохастик : 66,67 — наближається до зони перекупленості.

: 66,67 — наближається до зони перекупленості. SMA (10 днів): $0,73 | SMA (100 днів): $0,75 — сигналізує про короткостроковий ведмежий імпульс.

Ключові рівні:

Спротив : $0,90 → $1,03

: $0,90 → $1,03 Підтримка: $0,65 → $0,53

💡 Прорив спротиву може сигналізувати про зміну тренду, тоді як падіння нижче $0,65 збільшить ризики подальшого зниження.

NEAR Protocol (NEAR): Очікує на відновлення

NEAR перебуває в низхідному тренді:

-6,67% за тиждень

за тиждень -37,32% за місяць

за місяць -34,05% за півроку

Текуча ціна: $3,11-$3,68.

📊 Технічний аналіз:

RSI : 54,42 — нейтральна зона.

: 54,42 — нейтральна зона. MACD : 0,0167 — слабкий бичачий імпульс.

: 0,0167 — слабкий бичачий імпульс. Стохастик: 74,25 — наближається до зони перекупленості.

Ключові рівні:

Спротив : $3,94 → $4,50 (+29%)

: $3,94 → $4,50 (+29%) Підтримка: $2,81 → $2,24 (-28%)

💡 Якщо NEAR утримається вище $2,81, це може стати сигналом для відскоку до $3,94. Падіння нижче цієї позначки може призвести до подальшого спаду.

📊 Висновок: Другий шанс для великих прибутків

SUI, SEI, FET і NEAR демонструють потенціал зростання, але XYZVerse (XYZ) виділяється серед інших. Мем-коїн зі спортивною тематикою об’єднує фанатів та прагне значного зростання й активної участі спільноти.

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