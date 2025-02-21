Якщо ви пропустили зліт Solana у 2021 році, ці 5 криптовалют можуть стати вашим другим шансом! — Finance.ua

ПРОМО
Якщо ви пропустили зліт Solana у 2021 році, ці 5 криптовалют можуть стати вашим другим шансом!
Якщо ви не встигли скористатися винятковим зростанням Solana у 2021 році, це не означає, що можливості для значного прибутку зникли. На ринку з’являються п’ять нових криптовалют із великим потенціалом. Ознайомтеся з цими перспективними активами, які можуть стати наступними зірками ринку та дати другий шанс тим, хто прагне отримати вигоду з криптовалютного буму.
XYZ: Герой мем-коїнів, що проривається на вершину крипторинку
XYZVerse — новий важковаговик серед мем-коїнів. Визнаний Найкращим новим мем-проєктом, він поєднує в собі енергію спорту та культуру мемів, залучаючи мільйони фанатів, які хочуть стати частиною чогось великого.
Кожній великій історії потрібен герой. Не найсильніший, не найшвидший — а той, хто йде до кінця.
І цим героєм став XYZepe — маскований боєць, відданий прихильник і незламний тримач $XYZ. Його місія — вивести XYZVerse на перше місце в рейтингу CoinMarketCap і вписати своє ім’я в історію криптовалют.
✅ 95% учасників спільноти CMC підтримують $XYZ і вірять у його успіх.
Шлях до перемоги вже розпочато:
- XYZ вже пройшов 10 з 15 етапів передпродажу.
- Поточна ціна — $0.0025, але до кінця передпродажу очікується зростання до $0.1.
- Активна спільнота допомагає проєкту набирати обертів і готується до вибухового зростання.
Чемпіони отримують винагороди:
У XYZVerse саме спільнота керує процесом. Активні учасники отримують аірдропи токенів XYZ за свою відданість. Тут виграють найзапекліші гравці.
План до перемоги:
- Збалансований токеномікс
- Лістинги на великих CEX та DEX
- Регулярне спалення токенів
- Аудовані смарт-контракти та перевірена команда
Sui (SUI): Нова зірка з потенціалом зростання
SUI за останній тиждень знизився на 8,06% та торгується в діапазоні $2,87-$3,70. За минулий місяць монета втратила 25,37%, але за останні шість місяців показала зростання на 223,98%.
📊 Технічний аналіз:
- RSI: 60,77 — наближається до зони перекупленості.
- SMA (10 днів): $3,27 | SMA (100 днів): $3,21 — вказує на консолідацію ціни.
- MACD: 0,4 668 — підтверджує бичачий імпульс.
Ключові рівні:
- Спротив: $4,14 та $4,97
- Підтримка: $2,47 та $1,64
💡 Прорив позначки $4,14 може запустити новий виток зростання, тоді як утримання вище $2,47 допоможе уникнути глибокого падіння.
Sei (SEI): Відновлення після падіння
Sei торгується між $0,22 та $0,25, показавши незначне зростання (+0,8%) за тиждень, попри падіння на 30,60% за місяць та 26,19% за шість місяців.
📊 Технічний аналіз:
- RSI: 68,87 — наближається до зони перекупленості.
- Стохастик: 78,02 — також вказує на можливу перекупленість.
- SMA (10 днів): $0,24 | SMA (100 днів): $0,23 — показує короткострокову позитивну динаміку.
- MACD: 0,0055 — слабкий бичачий сигнал.
Ключові рівні:
- Спротив: $0,27 → $0,30 (+20%)
- Підтримка: $0,20 → $0,16 (-20%)
💡 Інвесторам варто стежити за цими рівнями для визначення наступного руху ціни.
Artificial Superintelligence Alliance (FET): На межі розвороту?
FET переживає високу волатильність:
- -10,95% за тиждень
- -38,28% за місяць
- -39,35% за півроку
Ціновий діапазон: $0,72-$0,84.
📊 Технічний аналіз:
- RSI: 51,19 — нейтральна зона.
- Стохастик: 66,67 — наближається до зони перекупленості.
- SMA (10 днів): $0,73 | SMA (100 днів): $0,75 — сигналізує про короткостроковий ведмежий імпульс.
Ключові рівні:
- Спротив: $0,90 → $1,03
- Підтримка: $0,65 → $0,53
💡 Прорив спротиву може сигналізувати про зміну тренду, тоді як падіння нижче $0,65 збільшить ризики подальшого зниження.
NEAR Protocol (NEAR): Очікує на відновлення
NEAR перебуває в низхідному тренді:
- -6,67% за тиждень
- -37,32% за місяць
- -34,05% за півроку
Текуча ціна: $3,11-$3,68.
📊 Технічний аналіз:
- RSI: 54,42 — нейтральна зона.
- MACD: 0,0167 — слабкий бичачий імпульс.
- Стохастик: 74,25 — наближається до зони перекупленості.
Ключові рівні:
- Спротив: $3,94 → $4,50 (+29%)
- Підтримка: $2,81 → $2,24 (-28%)
💡 Якщо NEAR утримається вище $2,81, це може стати сигналом для відскоку до $3,94. Падіння нижче цієї позначки може призвести до подальшого спаду.
📊 Висновок: Другий шанс для великих прибутків
SUI, SEI, FET і NEAR демонструють потенціал зростання, але XYZVerse (XYZ) виділяється серед інших. Мем-коїн зі спортивною тематикою об’єднує фанатів та прагне значного зростання й активної участі спільноти.
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