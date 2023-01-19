Які зміни у сфері віртуальних активів очікують українців найближчим часом — Finance.ua
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Які зміни у сфері віртуальних активів очікують українців найближчим часом

Фінтех і Картки
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Які зміни у сфері віртуальних активів очікують українців найближчим часом
Які зміни у сфері віртуальних активів очікують українців найближчим часом
Користувачі з України зможуть захистити свої вкладення в криптоактивах, коли Закон «Про віртуальні активи» набуде чинності.
Про це розповіла директорка директорату цифрової економіки Мінцифри Юлія Пархоменко під час заходу Blockchain Hub Davos.
Вона заявила, що законодавство заборонятиме криптобіржам, зареєстрованим в Україні, використовувати кошти своїх клієнтів без їхнього попереднього дозволу.
«Оскільки Україна отримала статус кандидата на членство ЄС, необхідно адаптувати наш Закон до європейських норм MiCA (Markets in Crypto-Assets). Працюємо над цим спільно з Нацкомісією з цінних паперів та Нацбанком», — повідомила Пархоменко.
Що дозволить легалізація віртуальних активів:
  • працювати криптобізнесу офіційно;
  • залучати інвестиції в економіку;
  • збільшувати податкові надходження до держбюджету.
«Ми прагнемо захистити криптоактиви українців та допомогти уникнути шахрайських схем, зокрема, через адаптацію нашого законодавства», — додала Юлія Пархоменко.

Довідка Finance.ua:

  • Верховна Рада прийняла законопроєкт, який дозволяє сплачувати податки та комуналку електронними грошима;
  • документ допоможе легалізувати електронні гроші та надасть можливість сплачувати ними податки та комунальні послуги;
  • новації запровадять вже після завершення війни.

Верховна Рада легалізувала електронні гроші: що зміниться на ринку платіжних послуг 🧐

За матеріалами:
Finance.ua
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