Які зміни у сфері віртуальних активів очікують українців найближчим часом — Finance.ua

Які зміни у сфері віртуальних активів очікують українців найближчим часом Сьогодні 12:02 — Фінтех і Картки

Які зміни у сфері віртуальних активів очікують українців найближчим часом

Користувачі з України зможуть захистити свої вкладення в криптоактивах, коли Закон «Про віртуальні активи» набуде чинності.

Про це розповіла директорка директорату цифрової економіки Мінцифри Юлія Пархоменко під час заходу Blockchain Hub Davos.

Вона заявила, що законодавство заборонятиме криптобіржам, зареєстрованим в Україні, використовувати кошти своїх клієнтів без їхнього попереднього дозволу.

«Оскільки Україна отримала статус кандидата на членство ЄС, необхідно адаптувати наш Закон до європейських норм MiCA (Markets in Crypto-Assets). Працюємо над цим спільно з Нацкомісією з цінних паперів та Нацбанком», — повідомила Пархоменко.

Що дозволить легалізація віртуальних активів:

працювати криптобізнесу офіційно;

залучати інвестиції в економіку;

збільшувати податкові надходження до держбюджету.

«Ми прагнемо захистити криптоактиви українців та допомогти уникнути шахрайських схем, зокрема, через адаптацію нашого законодавства», — додала Юлія Пархоменко.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада прийняла законопроєкт, який дозволяє сплачувати податки та комуналку електронними грошима;

документ допоможе легалізувати електронні гроші та надасть можливість сплачувати ними податки та комунальні послуги;

новації запровадять вже після завершення війни.



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