Скільки українців віддають перевагу цифровим банківським карткам — дослідження (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки українців віддають перевагу цифровим банківським карткам — дослідження (інфографіка)

Фінтех і Картки
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Скільки українців віддають перевагу цифровим банківським карткам — дослідження (інфографіка)
Скільки українців віддають перевагу цифровим банківським карткам — дослідження (інфографіка)
У минулому році 62% українців оплачували покупки безконтактно цифровою карткою за допомогою смартфона чи іншого гаджета з NFC.
Про це йдеться в дослідженні Mastercard.
Українці все активніше йдуть шляхом цифровізації, зокрема і в питанні розрахунків, про що свідчить зростання популярності цифрових фінансових інструментів.
Особливо помітно користування NFC-оплатами зросло серед користувачів карток віком від 36 до 60 років.
Скільки українців віддають перевагу цифровим банківським карткам — дослідження (інфографіка)
Стабільним залишається тренд на диджитал-картки: третина українців з тих, які взяли участь у дослідженні, стверджують, що готові відмовитися від пластикових платіжних карток на користь цифрових упродовж наступних двох років.
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Майже кожен четвертий (22%) мав досвід відкриття платіжної картки в мобільному банківському застосунку упродовж минулого року.

Cashless як стійка звичка

За результатами дослідження, 91% респондентів використовують свої банківські картки щонайменше кілька разів на тиждень.
Серед найпопулярніших категорій, де безготівкова форма оплати домінує завжди або найчастіше — послуги мобільного зв’язку, інтернету та телебачення, які 82% респондентів оплачують переважно карткою, комунальні платежі (77%), ліки (63%), товари особистої гігієни та догляду (61%) і продукти харчування (60%).
Все більше українців при розрахунках у фізичних магазинах віддають перевагу безготівковим оплатам, а не готівці - про це заявляє 68% респондентів, що на 9 в.п. більше, ніж роком раніше. При цьому кожен десятий опитаний взагалі уникає торгових точок, де відсутня можливість розрахуватися карткою.
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Зберігає свої позиції і онлайн-шопінг. Так, 9 із 10 опитаних купували онлайн упродовж минулого року, причому кожен четвертий — щонайменше раз на тиждень.
Скільки українців віддають перевагу цифровим банківським карткам — дослідження (інфографіка)
За даними MasterIndex, набирають популярності дитячі банківські продукти. Так, 34% опитаних українців, які мають дітей віком до 16 років, стверджують, що їхні діти вже мають власні платіжні картки, а ще 40% батьків мають намір оформити таку картку в майбутньому.
Продовжує зростати і категорія грошових переказів: 67% опитаних підтвердили, що роблять перекази від одного до кількох разів на місяць. Найчастіше це перекази близьким та оплата товарів і послуг, а також перекази на благодійність.
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Багодійність

69% українців донатили на благодійні ініціативи упродовж минулого року, причому більшість з них (93%) — у безготівковій формі.
Третина опитаних з тих, хто підтримує благодійні ініціативи, стверджує, що стала донатити частіше у порівнянні з першим роком повномасштабного вторгнення.
Щодо регулярності донатів — 16% українців, які донатили протягом минулого року, робили це щонайменше раз на тиждень, ще 23% - декілька разів на місяць.
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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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