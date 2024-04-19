Випущено перші у світі банківські картки з OLED-дисплеями — Finance.ua

Випущено перші у світі банківські картки з OLED-дисплеями Сьогодні 18:00 — Фінтех і Картки

Випущено перші у світі банківські картки з OLED-дисплеями, Фото: NotebookCheck

Американська компанія Sentry Enterprises показала перші у світі банківські картки , оснащені OLED-дисплеями. Вони називаються Radiance, підтримують системи Visa тMastercard, а випускати їх можуть різні банки.

Як повідомляє NotebookCheck, екран такої «кредитки» спалахує, коли користувач прикладає її до термінала.

Живлення картки здійснюється через NFC під час безконтактної оплати. Енергії достатньо для підсвічування зображення на кілька секунд. Що ближче картка до термінала, то довше і яскравіше буде підсвічування — це, зокрема, дасть змогу зрозуміти, чи перебуває картка на потрібній відстані від термінала для оплати.

Картки Radiance підтримують системи Visa або Mastercard. Поки не зрозуміло, коли вони з’являться на ринку, оскільки Sentry ще не назвала партнерів. Однак компанія уточнила, що їхній продукт повністю готовий до повномасштабного запуску.

До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

УНІАН За матеріалами:

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