Lenovo випустила ноутбук-трансформер з двома OLED-дисплеями — Finance.ua
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Lenovo випустила ноутбук-трансформер з двома OLED-дисплеями

Технології&Авто
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Lenovo випустила ноутбук-трансформер з двома OLED-дисплеями
Lenovo випустила ноутбук-трансформер з двома OLED-дисплеями, Фото: processer.media
Асортимент ноутбуків Lenovo поповнився моделлю Yoga Book 9 — лептопом-трансформером з двома OLED-дисплеями.
Розмір кожного екрана становить 13,3 дюйма. Вони ідентичні і за іншими характеристиками: роздільна здатність 2,8K (2880×1800 пікселів), пікова яскравість 400 ніт і частота оновлення 60 Гц. В обоймі також підтримка Dolby Vision і можливість сенсорного введення.
Фото: processer. media
Фото: processer. media
Під капотом у Yoga Book 9 13IMU9 процесор Intel Core Ultra 7 155U, оперативна пам’ять LPDDR5 об'ємом до 32 ГБ і накопичувач до 1 ТБ. З коробки він працює під управлінням Windows 11.
Новинка оснащена чотирма динаміками Bowers & Wilkins загальною потужністю 4 Вт. Вони підтримують Dolby Atmos і Smart Amplifier (AMP). На передній панелі також є подвійний масив мікрофонів, датчик освітлення і 5-мегапіксельна веб-камера з ІЧ-сенсором.
Фото: processer. media
Фото: processer. media
Пристрій живиться від великого акумулятора ємністю 80 Вт-год з підтримкою зарядки потужністю 65 Вт. Заявлений час автономної роботи — понад 9 годин.
Інші особливості включають Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, три порти USB Type-C з підтримкою Thunderbolt 4, USB4 з USB PD 3.0 і DisplayPort 2.1.
Дата старту продажів і ціна поки не називаються.
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