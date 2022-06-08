Які зарплати у IT-менеджерів в США та що потрібно вміти, щоб влаштуватися — Finance.ua

Які зарплати у IT-менеджерів в США та що потрібно вміти, щоб влаштуватися

Вчора 22:36 — Особисті фінанси

Які зарплати у IT-менеджерів в США та що потрібно вміти, щоб влаштуватися

IT-менеджери зазвичай закривають потреби компанії в технологічних стеках, розуміють, що ще необхідно для швидкого зростання бізнесу. До того ж, до їх обов’язків входить координація команди, а це означає, що їм не обійтися без софт-скілів на кшталт комунікації та емпатії.

Ресурс Dice ділиться дослідженнями з посиланням на аналітиків американського ринку праці Emsi Burning Glass.

Початкова зарплата менеджера в IT

За даними Emsi Burning Glass, яка аналізує мільйони оголошень про вакансії з усіх Штатів, середня зарплата ІТ-менеджера з досвідом роботи від нуля до двох років становить трохи більше ніж $7 тис. на місяць ($87 тис. доларів на рік).

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Звісно, ​​зарплата зростає із досвідом. На той час, коли менеджер пропрацює дев’ять років, його середня зарплата зросте до $9600 на місяць ($116 тис. на рік). У статті наголошується, що профільна освіта та спеціальні навички можуть ще більше підвищити винагороду.

Середня зарплатня ІТ-менеджера

Аналітики оцінюють середню зарплату ІТ-менеджера у $8 747 на місяць ($104 967 на рік). Згідно з останнім звітом Dice про зарплату технічних фахівців , менеджери інформаційних систем управління (MIS), які контролюють роботу компаній з апаратним та програмним забезпеченням, заробляють у середньому майже $10 тис. на місяць ($119 186 на рік).

Експерти з’ясували, що менеджери всіх типів можуть отримувати високу зарплату, якщо вони стикаються з технічними стандартами в роботі (наприклад, зарплата PM впала до $9 876 на місяць).

Як домовитись про зарплату

Щоб забезпечити собі максимально високу зарплату (і кар’єрне зростання), ІТ-менеджери мають показати, що їхні навички допоможуть досягти цілей компанії.

За даними Emsi Burning Glass, компанії часто хочуть бачити перед собою професіоналів із такими навичками:

проджект-менеджмент;

вміння складати бюджет проєкту;

Scrum (методологія Scrum-розробки має на увазі створення продукту з новими можливостями для бізнесу, які мають максимальний пріоритет);

навички планування та розробки проєктів;

досвід у розробці ПЗ.

Ці навички є життєво важливими для роботи менеджера. Обов’язково продемонструйте роботодавцю, як ви використовували їх для ведення проектів та досягнення цілей бізнесу, оскільки це і є ключем до підвищення вашої зарплати.

Щоразу, коли ви кажете про підвищення, наведіть цифри, які покажуть ваш вплив на компанію (економія бюджету, створення нових напрямків бізнесу, підвищення залученості клієнтів). Наголосіть, що продовжуватимете досягати відмінних результатів у майбутньому.

IT-менеджери залишаються затребуваними у США

За даними Emsi Burning Glass, компанії розмістили 255 595 відкритих вакансій ІТ-менеджерів; середній час закриття цих вакансій становив 41 день, що каже про високий рівень попиту.

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