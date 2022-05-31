Скільки заробляє продавець та який дохід у пілота: рівень варшавських зарплат у різних сферах — Finance.ua

Доволі високу зарплату отримують працівники зі сфери інформації та комунікації. Середній дохід становить понад 10 тисяч злотих брутто на місяць. Дещо менша заробітна плата у фахівців з науково-технічного сектору — 8,2 тисячі злотих брутто.
Фельдшер, який пропрацював на своїй посаді з два десятки років має дохід у 10 тисяч злотих брутто. Пілоти пасажирських літаків компанії LOT на початку своєї кар’єри заробляють 12 тисяч злотих, після кількох років роботи ця цифра зростає до 20 тисяч, а наприкінці кар’єри — 30–40 тисяч злотих.
Програміст Java із семирічним досвідом може розраховувати у Варшаві на дохід у 15–25 тисяч злотих брутто.
Щодо офіціантів, то мінімальна ставка на ринку — 18–19 злотих на руки за годину, подекуди роботодавець може обіцяти 21–23 злотих на годину. Якщо ж перерахувати на кількість робочих змін, то вийде приблизно 4,6 тисячі злотих на місяць, не беручи до уваги чайові.
Рівень варшавських зарплат у різних сферах:
прибиральник — 2,6 тисячі злотих (19 700 гривень);
круп’є в казино — 3 тисячі злотих (майже 23 тисячі гривень);
продавець у м’ясному — 3,2 тисячі злотих (близько 24 500 гривень);
продавець в овочевому — 4,2 тисячі злотих (32 тисячі гривень);
працівник на АЗС — 3,4 тисячі злотих (майже 26 тисяч гривень);
студент, який доглядає дворічну дитину — 3,6 тисячі злотих (понад 27 тисяч гривень);
автомеханік — 4 тисячі злотих (близько 30 500 гривень);
головний спеціаліст у міністерстві — 4,4 тисячі злотих (33 400 гривень);
співробітник турагентства — 4,5 тисячі злотих (понад 34 тисячі гривень);
рекрутер у кадровому агентстві з річним стажем — 6,5 тисячі злотих (майже 50 тисяч гривень);
касир у авіакасах — 8 тисячі злотих (понад 60 500 гривень).
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