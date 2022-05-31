Скільки заробляє продавець та який дохід у пілота: рівень варшавських зарплат у різних сферах — Finance.ua

Скільки заробляє продавець та який дохід у пілота: рівень варшавських зарплат у різних сферах

Вчора 09:15 — Особисті фінанси

Скільки заробляє продавець та який дохід у пілота: рівень варшавських зарплат у різних сферах

У Варшаві середня зарплата дещо вища, ніж в інших містах та регіонах Польщі, і становить близько 6 тисяч злотих на руки.

Про це повідомляє Warszawa.Wyborcza

Доволі високу зарплату отримують працівники зі сфери інформації та комунікації. Середній дохід становить понад 10 тисяч злотих брутто на місяць. Дещо менша заробітна плата у фахівців з науково-технічного сектору — 8,2 тисячі злотих брутто.

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Фельдшер, який пропрацював на своїй посаді з два десятки років має дохід у 10 тисяч злотих брутто. Пілоти пасажирських літаків компанії LOT на початку своєї кар’єри заробляють 12 тисяч злотих, після кількох років роботи ця цифра зростає до 20 тисяч, а наприкінці кар’єри — 30–40 тисяч злотих.

Програміст Java із семирічним досвідом може розраховувати у Варшаві на дохід у 15–25 тисяч злотих брутто.

Щодо офіціантів, то мінімальна ставка на ринку — 18–19 злотих на руки за годину, подекуди роботодавець може обіцяти 21–23 злотих на годину. Якщо ж перерахувати на кількість робочих змін, то вийде приблизно 4,6 тисячі злотих на місяць, не беручи до уваги чайові.

Рівень варшавських зарплат у різних сферах:

прибиральник — 2,6 тисячі злотих (19 700 гривень);

круп’є в казино — 3 тисячі злотих (майже 23 тисячі гривень);

продавець у м’ясному — 3,2 тисячі злотих (близько 24 500 гривень);

продавець в овочевому — 4,2 тисячі злотих (32 тисячі гривень);

працівник на АЗС — 3,4 тисячі злотих (майже 26 тисяч гривень);

студент, який доглядає дворічну дитину — 3,6 тисячі злотих (понад 27 тисяч гривень);

автомеханік — 4 тисячі злотих (близько 30 500 гривень);

головний спеціаліст у міністерстві — 4,4 тисячі злотих (33 400 гривень);

співробітник турагентства — 4,5 тисячі злотих (понад 34 тисячі гривень);

рекрутер у кадровому агентстві з річним стажем — 6,5 тисячі злотих (майже 50 тисяч гривень);

касир у авіакасах — 8 тисячі злотих (понад 60 500 гривень).

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