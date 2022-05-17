Які виплати передбачені співробітникам за релокейт компанії — Finance.ua

Які виплати передбачені співробітникам за релокейт компанії

Вчора 16:02 — Особисті фінанси

Які виплати передбачені співробітникам за релокейт компанії

Велика кількість компаній через воєнні дії змушені були переїхати працювати в більш безпечні регіони країни разом з працівниками. Які особливості такого переведення, на які гарантії та виплати можуть розраховувати працівники — розповіли фахівці robota.ua.

Cтроки попередження, гарантії та компенсації

У мирні часи переводити співробітників на роботу в іншу місцевість спільно з компанією можливо лише у випадку, якщо вони дали на це згоду. Ті співробітники, які не погоджуються продовжувати працювати в іншому населеному пункті, звільняються на підставі п. 6 ст. 36 Кодексу (відмова співробітника від переведення разом з компанією, а також від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці) та отримують вихідну допомогу (не менше середньої місячної зарплати) (ст. 44 Кодексу ).

У період дії воєнного стану повідомляти співробітників про переведення завчасно не потрібно. Ба більше, у цей період працедавець має право перевести співробітників на іншу роботу, не обумовлену ТД, без його згоди.

Проте щодо такого переведення є низка умов:

переводити співробітників на роботу в інші населенні пункти, на території яких тривають активні бойові дії, заборонено;

забороняється переводити співробітників на роботу, виконувати яку їм не дозволяє стан здоров’я;

таке переведення співробітників дозволяється лише, щоб відвернути/ліквідувати наслідки бойових дій, а також інші обставини, що загрожують/можуть загрожувати життю чи нормальним умовам життя.

Оплачується праця переведених співробітників на рівні не нижче середньої зарплати, яку вони отримували до переведення.

Співробітникам, які переведені на роботу в інші населені пункти без їхньої згоди гарантуються ті ж виплати і компенсації, які передбачені Постановою для працівників, яких переводять на роботу в іншу місцевість за їхньою згодою.

Виплати за переведення на роботу в іншу місцевість

Згідно з законодаством, співробітники повинні бути забезпечені такими гарантіями та компенсаціями:

компенсація вартості проїзду як співробітнику, так і членам його сім’ї (що до порядку та розміру, то вони аналогічні тим, що визначені законодавством для відряджень);

витрати на перевезення майна (до 500 кг на співробітника і до 150 кг на кожного члена сім’ї, який переїжджає);

добові виплати співробітнику за кожний день перебування в дорозі та на час облаштування (розмір встановлений законодавством щодо відряджень);

одноразова допомога співробітнику в розмірі його місячного посадового окладу (тарифної ставки) за новим місцем роботи та кожному члену сім’ї, який переїжджає — в розмірі 25% одноразової допомоги самого співробітника;

зарплата за дні підготовки до переїзду, перебування в дорозі та влаштування на новому місці проживання, але не більше ніж за 6 днів. Зарплата за ці дні оплачується виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) за новим місцем роботи.

Варто зауважити, що перелічені вище виплати співробітнику передбачаються лише у випадку переведення на роботу в інший населений пункт. У випадку, коли співробітник працює дистанційно в будь-якому місці за його вибором та переїжджає в іншу місцевість, він не може розраховувати на зазначені компенсації.

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