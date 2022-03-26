Які відділення Нової пошти працюють 26 березня — Finance.ua

Які відділення Нової пошти працюють 26 березня

Вчора 14:14 — Фондовий ринок

Нова пошта внесла зміни у графік роботи на 26 березня 2022 року.

З 13 березня відділення Нової пошти працюють і в неділю.

У Миколаєві працюють два відділення № 2 та № 3 виключно на видачу гуманітарних вантажів

Графік роботи по буднях:

У Львові, Запоріжжі, Одесі, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Вінниці, Житомирі, Тернополі, Луцьку, Ужгороді та найбільших районних містах у Вінницькій, Луцькій, Закарпатській, Запорізькій, Львівській, Одеській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій та Волинській областях частина відділень почала працювати на годину раніше — з 8:00. Інша частина відділень у цих населених пунктах продовжує працювати з 9:00

Старобільськ, Шостка, Конотоп, Ромни — з 9:00 до 16:00

Суми — з 9:00 до 15:00

Харків та інші міста — з 9:00 до 17:00

Як працює Нова пошта у суботу:

Київ, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Львів, Луцьк, Житомир, Рівне, Ужгород, Тернопіль, Вінниця, Івано-Франківськ, Кропивницький, Черкаси, Полтава, Херсон, Чернівці, Хмельницький — з 9:00 до 18:00 (виключення — відділення № 1,2, 34 в Одесі працюють з 9:00 до 17:00)

Старобільськ, Шостка, Конотоп, Ромни — з 9:00 до 16:00

Суми — з 9:00 до 15:00

Харків та інші міста — з 9:00 до 17:00

Неділя — графік роботи:

Київ, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Львів Луцьк, Житомир, Рівне, Ужгород, Тернопіль, Вінниця, Івано-Франківськ, Кропивницький, Черкаси, Полтава, Херсон, Чернівці, Хмельницький — з 10:00 до 18:00 (виняток — відділення № 1, 2, 34 в Одесі працюють з 10:00 до 17:00)

Старобільськ, Шостка, Конотоп, Ромни — з 9:00 до 16:00

Суми — з 9:00 до 15:00

Харків та інші міста — з 10:00 до 17:00

Зверніть увагу, що якщо в місті діє комендантська година, то Нова пошта відкривається вранці на годину пізніше і закривається ввечері на годину раніше.

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