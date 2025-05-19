Які ризики та переваги приховують у собі мемкоїни — Finance.ua

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Які ризики та переваги приховують у собі мемкоїни

Криптовалюта
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Які ризики та переваги приховують у собі мемкоїни
Які ризики та переваги приховують у собі мемкоїни
Мемкоїни — це криптовалюти, створені на основі популярних інтернет-мемів або як сатирична відповідь на загальну ситуацію на ринку. На відміну від класичних криптовалют, більшість мемкоїнів не мають серйозного технологічного підґрунтя чи практичного застосування.
Основною особливістю мемкоїнів є їхня відсутність фундаментальної цінності, або реального застосування в економіці. Їхня ціна зазвичай визначається спекуляціями та хайпом. Це, зрештою, несе в собі високий рівень ризику для інвесторів. Окрім того, мемкоїни не мають того ж рівня технологічної основи, або використання в реальних сферах, як, наприклад, біткоїн чи ефіріум. Так, наприклад, ціна певного мемкоїна може зрости в 10 разів за день — і впасти вдвічі наступного.

Курс криптовалют до долара 💵

Як наслідок, це все призводить до появи шахраїв, які створюють та розкручують певний проєкт, обіцяючи позахмарний прибуток, а коли користувачі «заводять» в цей проєкт чималу суму грошей, зловмисники миттєво знімають усе та зникають.
Якщо ви збираєтесь вкластися в мемкоїни, то пам’ятайте про волатильність. Зазначимо, що мемкоїни є чи не найволатильнішою частиною криптовалют. Їхня ціна може різко коливатися через популярність мемів у соціальних мережах, або через зміни настроїв в криптоспільноті, або через згадки в соцмережах якихось знаменитостей. Як наслідок, це призводить до маніпуляцій із цінами мемкоїнів на ринку і може негативно сказатися на вашому фінансовому становищі, адже великі гравці можуть штучно роздувати ціну (памп-енд-дамп. — Ред.).

Ризики традиційних криптовалют

Зазначимо, що уряди по-різному ставляться до криптовалют і це, зрештою, несе в собі небезпеку.
До цього числа входить й Україна. Наразі в нас криптовалюта не легалізована, але Комітет із питань фінансів, податкової та митної політики нещодавно повідомив, що в Україні планується легалізація криптовалют до літа 2025 року. Так, на сьогодні існує два зареєстрованих законопроєкти: № 10225 (від Податкового комітету) і № 10225−1 (від Мінцифри).
Також до числа ризиків щодо традиційних криптовалют можна віднести:
  • технологічну конкуренцію та проблеми: збої, хакерські атаки або поява нових блокчейнів;
  • коливання ринку: навіть біткоїн здатен суттєво обвалитися під час корекцій. Іноді такий обвал може сягати десятків відсотків;
  • низька прибутковість у короткостроковій перспективі (порівняно з мемкоїнами).

Переваги мемкоїнів та традиційних криптовалют

Не лише ризиками багатий світ криптовалют. Якщо ви думаєте, що в цій ніші немає позитивної сторони, то помиляєтесь.
Так, перевагами мемкоїнів є:
  • гарний потенціал прибутку. За короткий час можуть зростати у сотні або тисячі відсотків;
  • низький поріг входу. Часто мають мізерну вартість — легко купити навіть із малим бюджетом;
  • потужна підтримка спільнот. Активні фанати в соцмережах, швидке поширення мемів;
  • хайповий потенціал: іноді підтримуються інфлюенсерами (наприклад, Ілон Маск та його DOGE).
Щодо класичних криптовалют, то тут перевагами є:
  • фундаментальна цінність: реальні функції — транзакції, смартконтракти, DeFi;
  • довгостроковий потенціал: підтримуються інституціями та технологічними командами;
  • вища довіра серед інвесторів: перевірені часом;
  • активний розвиток і оновлення: постійне вдосконалення технологій.
Детальніше про те, що обрати інвестору, розповідаємо в статті —

Мемкоїни vs класичні криптовалюти: що обрати інвестору?

За матеріалами:
Finance.ua
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