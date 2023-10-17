Які продукти в Україні продовжать дешевшати: прогноз на жовтень — Finance.ua
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Які продукти в Україні продовжать дешевшати: прогноз на жовтень

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Які продукти в Україні продовжать дешевшати: прогноз на жовтень
Які продукти в Україні продовжать дешевшати: прогноз на жовтень
Ціни на продукти харчування в Україні впали у вересні 2023 року. У жовтні зниження споживчих цін очікувано сповільниться, однак може продовжитись по окремих видах круп, овочах та фруктах.
Про це повідомляє Інститут аграрної економіки.
«Можливим також є здешевлення олії соняшникової та цукру, сировина для виготовлення яких продовжує надходити на переробку», — прогнозує директор інституту академік НААН Юрій Лупенко.
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Як зазначили в «Інституті аграрної економіки», найвідчутніше у вересні зменшилися ціни на овочі.
  • За даними Держстату, ціни на моркву впали на 37,3% до 11,03 грн/кг, тобто на 37,3% менше.
  • Майже на третину зменшились ціни на буряк (-30%) і більш ніж на чверть — на цибулю ріпчасту (-28,7%).
  • Лише капуста білокачанна продемонструвала дещо нижчу динаміку падіння цін — на 17,8%.
  • При цьому цибуля та морква подешевшали проти грудня 2022 року більш ніж удвічі - на 58% та 50,7% відповідно.

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, у вересні на продовольчому ринку України продовжувалася тенденція останніх місяців: здешевлення овочів нового врожаю. У цілому продукти подешевшали на 0,6%;
  • за даними НБУ, споживча інфляція наприкінці року буде нижчою за липневий прогноз, проте вплив високої пропозиції окремих продуктів харчування, ймовірно, буде короткостроковим;
  • голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради Олександр Гайду прогнозує, що овочі, фрукти, молочна продукція та яйця будуть дорожчати найближчим часом.
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За матеріалами:
Finance.ua
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