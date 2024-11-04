Які країни купують український мед — Finance.ua

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Які країни купують український мед

Казна та Політика
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Які країни купують український мед
Які країни купують український мед
У першому півріччі 2024 року обсяг експорту меду до країн ЄС склав 40,6 тис. тонн вартістю 70,7 млн доларів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
За даними відомства, більшість меду Україна експортує до країн Європейського Союзу та США.
Зазначається, що поставками за кордон меду займаються наразі близько 72 українських підприємств, які мають дотримуватися стандартів безпеки продукції, забезпечувати контроль за залишковими речовинами і пестицидами.
За даними Держмитслужби та Держстату експорт меду у 2023 році склав 55,4 тис. тонн на суму 121,4 млн дол. США, в тому числі до країн Європейського Союзу — 45,8 тис. тонн (93,6% до загального експорту) на суму 94,9 млн доларів.

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За матеріалами:
Finance.ua
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