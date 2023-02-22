Які брендові товари й досі продаються в росії — дослідження Reuters — Finance.ua

Які брендові товари й досі продаються в росії — дослідження Reuters Сьогодні 17:25 — Фондовий ринок

Попри те, що європейські, північноамериканські та японські компанії залишають рф через її дії в Україні, деякі брендові товари й досі продаються на російських полицях.

ZARA в Мінську

Inditex, яка володіє Zara, закрила свої 502 російські магазини після того, як москва ввела війська в Україну, а потім продала їх Daher Group, що базується в ОАЕ.

Тепер дрібномасштабний імпорт та онлайн-продавці підтримують їхнє життя.

Саме тоді, коли більшість західних брендів, що зупинили діяльність у росії, також пішли й з білорусі — вірного союзника москви, Inditex цього не зробила. Компанія не прокоментувала це.

Онлайн-торговельні майданчики

Коли ланцюжки постачань зруйнувалися, росія легалізувала так званий паралельний імпорт, що дало змогу ритейлерам ввозити товари з-за кордону без дозволу власника товарного знаку.

На сайтах електронної комерції продається широкий асортимент імпортних товарів, до того ж продавці часто рекламують, що привозять товари з-за кордону.

У міру розроблення нових маршрутів додаткові витрати на логістику, поїздки та масштабування знижуватимуться. І хоча торгівля залишається порівняно неефективною, ці нові відносини залишаться.

Деяким брендам доводиться роками боротися з копіями та несанкціонованим імпортом.

Тим часом російські конкуренти Coca-Cola збільшили потужності розливу й випустили нові напої Cola.

Хоча перед російськими фірмами відкриваються нові можливості, зацикленість на західних брендах може завадити зусиллям розвитку місцевого виробництва.

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