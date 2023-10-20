Які авто реєструють українці в Чехії — Finance.ua

Які авто реєструють українці в Чехії Сьогодні 19:14

У Чехії за першу половину жовтня зареєстровано 3886 автівок на українських номерах, повідомили в Мінтрансі. Це приблизно десята частина від розрахункової кількості українських автомобілів у країні. Біженці, які є власниками або користувачами таких автівок, мають час до кінця року, щоб провести реєстрацію.

З січня наступного року керування українським транспортним засобом без реєстрації вважатиметься правопорушенням, за яке накладатиметься штраф до 30 тисяч чеських крон.

Серед зареєстрованих українських автівок лідирує Volkswagen, за ним йдуть Škoda, Renault, Ford і Hyundai. Шосте місце наразі займає Mercedes-Benz, за ним йде Opel. Найбільше зареєстрованих автомобілів — Škoda Octavia — понад 150 одиниць, потім VW Passat — понад 100 одиниць, по кількадесят Transporter і Golf. П’яте місце — у Ford Focus, шосте — Renault Megane і сьоме — VW Caddy. Є навіть біля двох десятків Daewoo Lanos. Всупереч складеним серед чехів стереотипам, що «українці їздять у дорогих марках», таких у реєстрі вкрай мало — лише декілька BMW, Mazda 6 чи Audi.

Реєстрацію українських транспортних засобів проводять у місцевих органах влади з розширеними повноваженнями. Як правило, цей відділ називається Registr vozidel.

Ця реєстрація спрощена та безкоштовна порівняно з класичною реєстрацією в реєстрі транспортних засобів.

Реєстрація українських транспортних засобів у Чехії була запроваджена в основному для контролю за порушеннями. Йдеться, наприклад, про розсилку штрафів з радарів або страхові питання. Користувач автомобіля повинен вказати свою адресу в Чехії. Він не обов’язково повинен бути власником транспортного засобу. Користувачі можуть зареєструвати автомобілі в будь-якій муніципальній установі (місцевому органі влади) з розширеними повноваженнями.

Утім, як повідомляє Мінтранс, зміна не стосується обов’язкового страхування відповідальності за шкоду у випадку аварії. Цим автівкам залишаються оригінальні українські реєстраційні номери. Вони і надалі є в українській системі державної реєстрації транспортних засобів, і тому повинні бути належним чином застраховані в Україні. Це стосується страхування цивільної відповідальності транспортних засобів, а також страхування від нещасних випадків.

uamedia За матеріалами:

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