Які авто найчастіше приганяють в Україну: рейтинг (інфографіка) — Finance.ua
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Які авто найчастіше приганяють в Україну: рейтинг (інфографіка)

Технології&Авто
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Які авто найчастіше приганяють в Україну: рейтинг (інфографіка)
Які авто найчастіше приганяють в Україну: рейтинг (інфографіка)
Понад 160 тисяч транспортних засобів було ввезено в Україну за 5 місяців 2024 року за даними Міністерства внутрішніх справ (МВС). Це на 21% більше, ніж за аналогічний період у 2023 році.
Про це пише Опендатабот.
При цьому лише 28% нововвезених автівок у 2024 році — нові.
  • Найпопулярнішою маркою серед усіх ввезених автомобілів цьогоріч став Volkswagen — 18 771 авто або ж 11.7% від загальної кількості.
  • На другому місці опинився Renault з 13 187 транспортними засобами (8.2%).
  • Третє місце посідає Audi — 9137 авто (5.7%).

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А найпопулярнішими моделями серед імпортованих авто стали Skoda Octavia, Volkswagen Golf та Passat.
Які авто найчастіше приганяють в Україну: рейтинг (інфографіка)
Бензинові авто залишаються найзапитанішими — це практично кожен другий ввезений автомобіль. Дизельними були 29% ввезених цьогоріч авто. На електрокари припадає 12,9%.
72% від усіх ввезених автомобілів цьогоріч були вживаними. Наразі середній вік ввезених авто складає 10 років.
Які авто найчастіше приганяють в Україну: рейтинг (інфографіка)
Найбільше нововвезених авто зареєстрували у Києві — 13,9%. До топ-3 потрапили також Львівщина (10,2%) та Одещина (7,5%).
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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