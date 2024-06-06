Які авто найчастіше приганяють в Україну: рейтинг (інфографіка) — Finance.ua

Які авто найчастіше приганяють в Україну: рейтинг (інфографіка) Сьогодні 19:01 — Технології&Авто

Які авто найчастіше приганяють в Україну: рейтинг (інфографіка)

Понад 160 тисяч транспортних засобів було ввезено в Україну за 5 місяців 2024 року за даними Міністерства внутрішніх справ (МВС). Це на 21% більше, ніж за аналогічний період у 2023 році.

Про це пише Опендатабот.

При цьому лише 28% нововвезених автівок у 2024 році — нові.

Найпопулярнішою маркою серед усіх ввезених автомобілів цьогоріч став Volkswagen — 18 771 авто або ж 11.7% від загальної кількості.

На другому місці опинився Renault з 13 187 транспортними засобами (8.2%).

Третє місце посідає Audi — 9137 авто (5.7%).

А найпопулярнішими моделями серед імпортованих авто стали Skoda Octavia, Volkswagen Golf та Passat.

Бензинові авто залишаються найзапитанішими — це практично кожен другий ввезений автомобіль. Дизельними були 29% ввезених цьогоріч авто. На електрокари припадає 12,9%.

72% від усіх ввезених автомобілів цьогоріч були вживаними. Наразі середній вік ввезених авто складає 10 років.

Найбільше нововвезених авто зареєстрували у Києві — 13,9%. До топ-3 потрапили також Львівщина (10,2%) та Одещина (7,5%).

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