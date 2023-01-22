Яке пальне здорожчало найбільше у 2022-му — дані Держстату — Finance.ua

Яке пальне здорожчало найбільше у 2022-му — дані Держстату Сьогодні 18:22 — Енергетика

Яке пальне здорожчало найбільше у 2022-му — дані Держстату

В Україні за минулий рік на паливному ринку змінилися ціни. Найбільше додало у вартості дизельне паливо.

Про це Державна служба статистики України.

За інформацією Держстату, у грудні минулого року проти грудня 2021 року пальне змінилося в ціні так:

бензин марки А-92 зріс на 68,6%, до 50 гривень за літр;

бензин марки А-95 на 68,5%, до 51,3 гривні за літр;

дизельне паливо здорожчало на 85,7%, до 55 гривень за літр;

автомобільний газ додав у вартості 52,3%, до 29,1 гривні за літр.

Що буде з пальним у 2023-му

Як розповідав директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн, цієї зими дефіциту пального не буде, однак ціна буде ринкова, спрогнозувати яку неможливо, враховуючи виклики часу. Основними з яких є ембарго на імпорт російської нафти в Європу з 5 грудня та нафтопродуктів — з 5 лютого 2023 року.

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Зокрема, трейдери експериментують із морозостійкими присадками, домовляються про поставки щодо арктичної марки (температура застигання −32 градуси, звичайна марка — до 20 град. морозу) на випадок нестачі морозостійкого дизпалива. Ціна «арктики» на 150-200 доларів за тонну вища звичну зимову марку.

За прогнозом Національного банку, в Україні наступного року очікується зростання вартості автомобільного пального. Цінники на АЗС на бензин, дизельне паливо та автогаз зростуть на 20%. Пальне здорожчає за рахунок повернення системи оподаткування палива на довоєнний рівень.

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