Яке пальне здорожчало найбільше у 2022-му — дані Держстату — Finance.ua
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Яке пальне здорожчало найбільше у 2022-му — дані Держстату

Енергетика
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Яке пальне здорожчало найбільше у 2022-му — дані Держстату
Яке пальне здорожчало найбільше у 2022-му — дані Держстату
В Україні за минулий рік на паливному ринку змінилися ціни. Найбільше додало у вартості дизельне паливо.
Про це Державна служба статистики України.
За інформацією Держстату, у грудні минулого року проти грудня 2021 року пальне змінилося в ціні так:
  • бензин марки А-92 зріс на 68,6%, до 50 гривень за літр;
  • бензин марки А-95 на 68,5%, до 51,3 гривні за літр;
  • дизельне паливо здорожчало на 85,7%, до 55 гривень за літр;
  • автомобільний газ додав у вартості 52,3%, до 29,1 гривні за літр.
Яке пальне здорожчало найбільше у 2022-му — дані Держстату

Що буде з пальним у 2023-му

Як розповідав директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн, цієї зими дефіциту пального не буде, однак ціна буде ринкова, спрогнозувати яку неможливо, враховуючи виклики часу. Основними з яких є ембарго на імпорт російської нафти в Європу з 5 грудня та нафтопродуктів — з 5 лютого 2023 року.
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Зокрема, трейдери експериментують із морозостійкими присадками, домовляються про поставки щодо арктичної марки (температура застигання −32 градуси, звичайна марка — до 20 град. морозу) на випадок нестачі морозостійкого дизпалива. Ціна «арктики» на 150-200 доларів за тонну вища звичну зимову марку.
За прогнозом Національного банку, в Україні наступного року очікується зростання вартості автомобільного пального. Цінники на АЗС на бензин, дизельне паливо та автогаз зростуть на 20%. Пальне здорожчає за рахунок повернення системи оподаткування палива на довоєнний рівень.

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За матеріалами:
Novyny.live
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