Яке медичне страхування визнано найкращим: результати FinAwards-2023 — Finance.ua

Яке медичне страхування визнано найкращим: результати FinAwards-2023 Вчора 14:30 — Страхування

Відбулася шоста церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards-2023.

Прикметно, що попри повномасштабну війну, церемонія відбулася в офлайні — фінансисти, банкіри та інші гості премії зібралися в кулуарах Торгово-промислової палати України, аби нагородити найкращих у своїй галузі.

Про премію. — щорічна премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній. FinAwards — щорічна премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

Засновники премії — популярні сайти України про фінанси та інвестиції Finance.ua і Minfin.com.ua.

Під час FinAwards визначили найкращий продукт страхової компанії у сегменті добровільного медичного страхування (ДМС).

Хто переміг?

Лідером у цій номінації стала СК «Universalna». Ось кілька важливих цифр, які допомогли компанії здобути перемогу:

підтримка 24/7;

рівень страхових виплат 2022: 40,8%;

мінімальна вартість пакета: від 575 грн;

кількість медустанов: 2556.

Директор із добровільного медичного страхування «Universalna» Сергій Сабарін із нагородою та керівниця служби турботи про клієнтів страхового бізнесу Finance.ua Страхування Дар’я Горбач

«2022 рік показав, що сервіс — передусім. Ми безперервно працювали, ні на мить не зупиняючись. А що стосується медичного страхування — ми працювали 24/7 з першого дня повномасштабної війни. Тож цей рік був для нас роком покращення сервісу, і ми вивели його у медичному страхуванні на абсолютно новий рівень, який високо оцінили клієнти. До речі, багато клієнтів перейшли від гонитви за низькою ціною до гонитви за високою якістю, надійністю та стабільністю», — каже виконавчий директор із добровільного медичного страхування «Universalna» Сергій Сабарін.

Як зазначає Сабарін, багато підприємств закрилися чи припинили виробництво і почали економити через нестачу коштів — це повпливало на портрет клієнта СК.

«З усім тим є велика частка клієнтів, які покращили свої умови страхування. Здебільшого це ІТ-компанії, яким війна не завдала якихось величезних збитків, а навпаки — дала поштовх до подальшого розвитку. Власне, через медичне страхування багато роботодавців проявили свою турботу про працівників і додаткову соціальну допомогу», — розповів виконавчий директор із ДМС СК «Universalna».

На другій позиції розмістилася страхова компанія «ІНГО»:

підтримка 24/7;

рівень страхових виплат 2022: 65%;

мінімальна вартість пакета: від 540 грн;

кількість медустанов: 2579.

Замкнула трійку лідерів ПрАТ «Європейський страховий альянс»:

підтримка 24/7;

рівень страхових виплат 2022: 53,9%;

мінімальна вартість пакета: від 3500 грн;

кількість медустанов: 8500.

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