Яка стеля ціни на нафту стане ударом по бюджету рф: оцінка експерта — Finance.ua

Яка стеля ціни на нафту стане ударом по бюджету рф: оцінка експерта Сьогодні 12:11 — Енергетика

Яка стеля ціни на нафту стане ударом по бюджету рф: оцінка експерта

У ЄС точаться суперечки щодо ліміту ціни на нафту з росії. Рівнем, який стане ударом для бюджету рф, є 30-40 доларів за барель, пише РБК Україна.

«Мінімально прийнятним варіантом може бути обмеження ціни на рівні максимум 50 доларів за барель», — сказала аналітик Київської школи економіки (КШЕ) Юлія Павицька.

При цьому вона зазначила, що встановлення обмеження на рівні 30-40 доларів за барель стане справді ударом для бюджету рф.

Читайте також Введення стелі цін та ембарго на нафту: як рішення вплинуть на російську економіку

Нагадаємо, дипломати «Великої сімки» (G7) та Європейського Союзу обговорюють обмеження в розмірі від 65 до 70 доларів за барель з метою обмеження доходів для фінансування військового наступу Москви проти України без порушення світових нафтових ринків.

Але 28 листопада уряди ЄС не змогли домовитися про обмеження, оскільки Польща наполягала на тому, щоб обмеження було нижчим, ніж було запропоновано G7.

Обмеження цін має набути чинності 5 грудня, коли також набуде чинності заборона ЄС на російську нафту.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.