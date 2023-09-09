Як зміниться курс долара восени: експерти спрогнозували ситуацію на ринку України — Finance.ua

Як зміниться курс долара восени: експерти спрогнозували ситуацію на ринку України Сьогодні 08:53 — Валюта

Як зміниться курс долара восени: експерти спрогнозували ситуацію на ринку України

Національний банк України 29 серпня пом’якшив валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам. Зазначається, що відповідні обмеження здійснюють для переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик нагадав , що восени традиційно зростає попит на готівкову валюту, тому обмінники підвищують вартість іноземної валюти відносно гривні. Ймовірно, така ситуація спостерігатиметься і у вересні 2023 року.

За словами експерта, прогнозувати вартість долара на осінь важко. Однак точно не варто очікувати падіння гривні, тому що Нацбанк накопичив достатні резерви для того, щоб стримати різку девальвацію гривні.

«Нацбанк, маючи рекордні резерви в понад 41,5 млрд доларів, навряд чи допустить обвал гривні до 39−40 грн/дол.», — зазначив Шевчишин.

Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що Керівник аналітичного відділувважає, що курс долара в Україні залишиться на рівні близько 37 грн/дол. На його думку, поточна стабільність на готівковому валютному ринку України триватиме принаймні до кінця 2023 року.

«Прогноз такий, що, в принципі, якихось серйозних змін не буде. Тобто курс буде десь 37 грн за долар до кінця року. Можливі коливання — може, 50 копійок», — зазначив експерт.

ТСН За матеріалами:

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