Як змінилися ціни на пальне від початку війни (таблиця) — Finance.ua

Як змінилися ціни на пальне від початку війни (таблиця) Сьогодні 13:24 — Енергетика

Як змінилися ціни на пальне від початку війни (таблиця)

Бензин А-95 від початку великої війни подорожчав на 83,6% Так, перші чотири місяці 2022 року літр коштував 30,4 грн. Утім, від травня підскочив у ціні до 42,5 грн за літр. До кінця першого року повномасштабної війни пальне продавали на АЗС по 51,3 грн за літр.

2023 року вартість бензину трохи знизилася — у червні його можна було купити по 44,7 грн за літр. Але до кінця року ціна знову виросла і сягнула 52−55 грн за один літр.

2024 року бензин марки А-95 почав дорожчати; від квітня і до вересня його середня вартість вже становила 56,6 грн за літр. Сьогодні ж він коштує 55,82 грн за літр.

Ціна на дизельне пальне від початку вторгнення росії зросла на 47%. До квітня 2022 року вона трималася на рівні 37 грн за літр. Однак у травні та в червні було відразу два різкі стрибки в ціні — до 46,2 та 56,5 грн за літр.

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Наприкінці першого року великої війни середня ціна була 55 грн за літр. 2023 року вартість впала до 44−46 грн за літр, але під кінець року знову зросла до 52,6 грн за літр.

На початку 2024 року дизельне пальне трохи подешевшало, але від червня до вересня ціна зафіксувалася на рівні трохи більше ніж 52 грн за літр. Сьогодні літр дизельного пального коштує 54,4 грн.

Зріджений газ додав у ціні на 63,4%. 2022 року він подорожчав у березні до 22,3 грн за літр. У червні він коштував уже 42,2 грн за літр. Після цього вартість почала знижуватися і до грудня становила 29 грн за літр.

2023 року ціна на газ впала за перші пів року і знову зросла ближче до зими. У грудні він коштував 33,2 грн за літр.

Від початку 2024 року газ почав дешевшати, повернувшись навесні та влітку до позначок 26−27 грн за літр. Восени середня вартість газу була на рівні 30 грн за літр. Сьогодні літр газу коштує вже 36,44 грн.

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