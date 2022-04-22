Як зміняться ставки та обсяг депозитів населення: прогноз банкірів — Finance.ua

Як зміняться ставки та обсяг депозитів населення: прогноз банкірів

Як зміняться ставки та обсяг депозитів населення: прогноз банкірів, freepik.com

Банкіри очікують, що у ІІ кварталі 2022 року вартість залучень у цілому дещо підвищиться, передусім за рахунок подорожчання оптових коштів та залучень від корпорацій. Ціна коштів домогосподарств, на думку більшості опитаних, несуттєво зменшиться.

Про це свідчить Опитування про банківське фондування НБУ (II квартал 2022 року).

Незважаючи на початок повномасштабної війни на території України, банки звітували, що в цілому обсяги фондування у І кварталі 2022 року дещо зросли. Обсяги коштів домогосподарств зросли у 83% респондентів, натомість 67% опитаних зазначили, що обсяги коштів корпорацій знизилися. Обсяги оптового фондування, що включає випуск облігацій, залучення кредитів міжнародних фінансових організацій (МФО) чи материнських банків, довгострокового рефінансування тощо, збільшилися лише в кожного п’ятого респондента.

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На думку банків, позитивно на збільшення коштів клієнтів впливала зміна регуляторних вимог. Додатковим чинником зростання обсягів залучень від населення була вища пропозиція від вкладників. На зниження обсягів фондування від корпорацій найбільше вплинули дії самих вкладників, які забирали кошти.

Очікування зміни обсягів фондування від клієнтів песимістичні. Банки прогнозують у ІІ кварталі відплив коштів корпоративних клієнтів, також дещо зменшаться обсяги фондування від населення. Водночас фінансові установи розраховують, що обсяги оптового фондування суттєво зростуть.

Опитування про банківське фондування проводилося з 18 березня до 8 квітня 2022 року серед 27 менеджерів банків, відповідальних за управління пасивами. Частка опитаних фінустанов становить 93% у загальному обсязі активів банківської системи. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України.

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