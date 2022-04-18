У березні депозити населення в банках зросли на 9,2% — Finance.ua

У березні депозити населення в банках зросли на 9,2%

Обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, збільшився на 9,2% до 760,777 млрд гривень станом на 1 квітня порівняно з даними на 1 березня.

Про це свідчать дані Національного банку України.

З початку року вклади населення в банках зросли на 5,7% із 719,418 млрд гривень.

Гривневі вклади населення у банках у березні збільшились на 15,2% до 504,830 млрд гривень.

При цьому обсяг валютних депозитів населення у гривневому еквіваленті у звітному місяці скоротився на 1% до 255,947 млрд гривень.

Депозити юридичних осіб (гривневі та валютні) у березні скоротилися на 2% до 683,856 млрд гривень.

Середня відсоткова ставка за гривневими депозитами (середньомісячна) у березні для юридичних осіб зросла на 0,5 п.п. до 6,1%, для фізосіб знизилася на 0,1 п.п. до 6,8%.

Ставка за валютними депозитами для юросіб становила 1,4%, для населення — 0,4%.

Довідка Finance.ua:

У 2021 році вклади населення в банках зросли на 6,8% з 674,718 млрд гривень до 720,932 млрд. гривень.

2020 року вклади населення в банках зросли на 24,5% з 542,302 млрд гривень.

У 2019 році вклади населення в банках зросли на 8,6% з 501,7 млрд гривень до 542,3 млрд. гривень.

У 2018 році вклади населення в банках зросли на 7,3% з 472,2 млрд гривень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.